ZR — это сверхлёгкая полнокадровая камера, которая открывает серию Z Cinema, воплощающую лучшие технологии и философию обеих компаний, Nikon и RED. Разработанная для начинающих кинематографистов и создателей контента высокого уровня, Nikon ZR обладает непревзойденным набором профессиональных функций видеопроизводства по цене, которая делает кинематографическое качество доступным для всех.

Ключевые особенности:

Redcode Raw (R3D NE) – знаменитая цветопередача RED Color Science. Полный контроль над ISO, экспозицией и цветом при постобработке.

32-битный звук с плавающей точкой. Запись аудио с широким динамическим диапазоном прямо в камере.

Матричная стабилизация изображения: работает со всеми объективами, эффективность до 7.5 ступеней по стандарту измерения CIPA 2024.

4" поворотный дисплей с сенсорным управлением и охватом цветового пространства DCI-P3

Байонет Z Mount: широкий выбор оптики, включая объективы других систем через соответствующие адаптеры.

Продвинутый автофокус с одновременным отслеживанием до 9 объектов, включая людей, животных и транспорт

Nikon ZR столь же универсален, сколь и мощен, с множеством оригинальных и передовых в своем классе функций, которые ранее не встречались в камерах этого уровня. Он может записывать до 6K/60p (59.94p) и включает в себя новый формат видеофайлов R3D NE1 RAW с фирменной цветопередачей RED, основанной на популярном кодеке RED R3D RAW, с 15+ ступенями динамического диапазона. Этот новый кодек использует принципы обработки цвета и стандарты экспозиции камер RED, чтобы гарантировать точное соответствие цветов даже при съемке несколькими разными моделями камер. Большой 4-дюймовый ЖК-дисплей с охватом DCI-P3 и разрешением 3.07 млн. точек – потрясающе качественный и достаточно яркий, чтобы использовать его даже под прямыми солнечными лучами (максимальная яркость 1000 нит). Такой монитор во многих ситуациях является достаточным, что устраняет необходимость в установке внешнего монитора. ZR также обладает ведущими в своем классе возможностями аудиозаписи, такими как 32-битный звук «с плавающей точкой» – как со встроенных, так и с внешних микрофонов, а также технология направленного звука OZO от Nokia. Наконец, ZR оснащен встроенной стабилизацией изображения (IBIS) с эффективностью 7.5 ступеней экспозиции и открывает совершенно новый мир оптической универсальности, поскольку широкий байонет Nikon Z с очень коротким рабочим отрезком позволяет использовать широкий спектр объективов с помощью адаптеров сторонних производителей.

«Мы ничего не придерживаем для себя – наша первая камера Nikon, разработанная совместно с RED, обладает всеми необходимыми кинематографистам творческими возможностями и функциями, которые никогда не встречались в портативных кинокамерах такого уровня», — заявила Фумико Кавабата, старший вице-президент по маркетингу и планированию Nikon Inc. «Nikon ZR – это камера, которая бросит вызов устоявшемуся рынку видеосъемки и покажет стремление Nikon к совершенствованию инструментов для профессионального видеопроизводства».

Легендарная технология цветопередачи RED Color Science

Новая камера Nikon ZR оснащена полнокадровой матрицей, обеспечивающей превосходную глубину резкости и качество видео, и поддерживает запись во внутреннюю память в формате RAW 6K/60p 12 бит. Это первая камера, использующая новый 12-битный кодек R3D NE RAW — новый формат RAW, который будет знаком пользователям REDCODE RAW. Благодаря широкому динамическому диапазону (более 15 ступеней) камера обеспечивает сбалансированное качество изображения от светлых до темных участков. Поддержка цветовых гамм Log3G10 и REDWideGamutRGB воспроизводит стандарты экспозиции и цвета в соответствии с технологией цветопередачи RED, с истинной цветовой тональностью RED, целостностью оттенков кожи и плавным переходом тонов — аналогично выходным данным кинокамер RED, таких как V-RAPTOR [X] и KOMODO-X. Доступны два базовых значения чувствительности ISO: ISO 800 и ISO 6400 (при записи в R3D NE), что позволяет пользователям выбрать оптимальный вариант для конкретной сцены или ситуации, например, яркого дневного света или интерьеров с приглушенным освещением. При этом, как и в REDCODE RAW, значение ISO в файлах R3D NE полностью настраивается на этапе постобработки для максимальной гибкости.

Кроме того, пользователи могут снимать в форматах N-RAW, ProRes RAW и других, наиболее подходящих для их производственного процесса. Камера также оснащена новой функцией помощи визированию, которая позволяет пользователю сохранять в памяти камеры до десяти LUT-таблиц. Это позволяет оператору предварительно просматривать эффект будущего применения определенной цветовой гаммы в режиме реального времени. В камеру можно загрузить три типа LUT-данных (17, 33 и 65 точек). Набор Creative LUT Kit от RED доступен для бесплатной загрузки на сайте RED.

Камера ZR оснащена новым режимом видеосъемки «Cinematic» – пользовательской предустановкой для тех, кто хочет легко наслаждаться кинематографической качеством RED в готовых для применения форматах, не требующих дополнительной обработки. Кинематографический режим автоматически устанавливает угол затвора на 180°, а частоту кадров на 24 кадра в секунду и применяет цветовой профиль RED Cine Bias для создания великолепной цветопередачи с минимальными усилиями. Более того, еще девять подобных профилей, разработанных на основе Creative LUT от RED, будут доступны для бесплатной загрузки через Nikon Imaging Cloud, расширяя возможности для создания более разнообразных изображений.

Невероятный звук: 32 бита с плавающей точкой + поддержка OZO Audio для встроенного микрофона

ZR — первая в мире кинокамера с поддержкой 32-битной плавающей записи звука как со встроенных, так и с внешних микрофонов, подключенных в том числе через стандартный 3.5-мм разъём. Эта уникальная возможность позволяет записывать чистый, свободный от дисторсии звук, от тихого до очень громкого, без необходимости регулировки усиления в процессе. Камера поддерживает запись звука в самых разных сюжетах, от интервью до концертов, обеспечивая максимальную гибкость при постобработке. Три высокопроизводительных микрофона, встроенных в камеру, используют технологию OZO Audio от Nokia, обеспечивая передовые возможности записи. Вы можете выбрать одну из пяти схем направленности: [Фронтальная (супернаправленная)], [Фронтальная], [Все направления], [Задняя] и [Стерео (бинауральная)], в зависимости от конкретной ситуации.

ZR также является первой камерой Nikon, оснащённой цифровым башмаком для аксессуаров, который обеспечивает двустороннюю цифровую связь между камерой и совместимыми аксессуарами. Например: автоматическое включение Tally лампы на микрофоне ME-D10 (продается отдельно) при начале записи. Кроме того, через этот башмак камера может напрямую подавать питание на аксессуары, устраняя необходимость в отдельных батареях или кабелях. Новая резиновая крышка башмака обеспечивает отличную защиту от пыли и брызг, гарантируя надёжную работу в различных условиях съёмки. В дальнейшем Nikon будет сотрудничать со сторонними производителями аксессуаров, чтобы предлагать широкий спектр решений, отвечающих разнообразным потребностям пользователей.

Эффективный автофокус на основе глубокого машинного обучения

Впечатляющая вычислительная мощность процессора изображений EXPEED 7 (такого же, как во флагманской камере Nikon Z9), и технология искусственного интеллекта на основе глубокого обучения обеспечивают более точное обнаружение и отслеживание объекта, в соответствии с объектом, сценой и ситуацией. Это значительно упрощает съемку нужного объекта с высокой точностью. Камера автоматически распознает девять типов объектов, включая людей, животных и различный транспорт. Она распознает лица даже с большого расстояния, когда они занимают всего 3% кадра (по длинной стороне). Пользователи также могут регулировать скорость и чувствительность автофокусировки в соответствии со своим творческим стилем, позволяя использовать медленные переходы для кинематографического эффекта или быстрый фокус для динамичных сцен.

Создано для успешного использования в любых условиях съёмки

В ZR используется инновационная безвентиляторная конструкция, при которой весь корпус камеры способствует эффективному рассеиванию тепла и терморегулированию. Такая конструкция снижает уровень шума, не влияет на скорость разряда батареи и повышает надежность (закрытый корпус – защита от попадания влаги и грязи). ZR может вести непрерывную запись до 125 минут (формат R3D NE 6K/59.94p при температуре воздуха 25°). Кроме того, возможность питания по USB позволяет снимать длинные кадры на мероприятиях, таких как свадьбы, концерты и интервью.

Благодаря корпусу из магниевого сплава, ZR унаследовала те же стандарты прочности и долговечности, что и Nikon Z6III. Корпус защищён от пыли, песка и влаги благодаря тщательной герметизации в критически важных местах, таких как кнопки, стыки и порты. Это инструмент, созданный для реальных условий кинопроизводства — устойчивый к нагрузкам и готовый к съёмке на выезде. Элементы управления ZR также отражают новый, ориентированный на кинематографиста пользовательский интерфейс со знакомыми меню, новым быстрым меню, а также настраиваемыми функциями кнопок.

Дополнительные возможности Nikon ZR

Сверхлёгкая и компактная камера весом всего 630 г (только корпус).

Короткий рабочий отрезок 16 мм (самый короткий среди полнокадровых камер) обеспечивает большую гибкость в выборе объективов (через соответствующие адаптеры)

Угол затвора регулируется от 5.6° до 360°. Также доступна регулировка выдержки в долях секунды.

Яркость дисплея, размер гистограммы / осциллограммы, прозрачность и положение, а также цвет зебрового узора можно изменять.

Автоматический поворот вертикального видео для создания контента в социальных сетях.

Фронтальная Tally лампа сигнализирует о том, что идет запись. Кроме того, она получает сигналы управления съёмкой через HDMI-CEC и отображает состояние каждой камеры при использовании нескольких камер.

Оснащена передовыми функциями фотосъемки, унаследованными от Z6III, а также новыми функциями, такими как предустановка для съёмки звёздного неба и новая функция удаления дымки.

Рапид в формате 4K 119.88p (в DX кропе) и Full HD 239.76p, а также пользовательские режимы для 4-кратного и 5-кратного замедления.

Поддержка Frame.io Camera to Cloud с помощью NX MobileAir, что позволяет автоматически передавать видеоданные непосредственно в облако для более быстрой и эффективной постобработки.

Характеристики