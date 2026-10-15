Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z6 Body (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00098099 Артикул: б/у-БУМ К 2026-10-15/1 Код товара: УТ-00098099 Артикул: б/у-БУМ К 2026-10-15/1 Код товара:163099 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, порван наглазник

Пробег: 33200 кадров

S/n: 6065283

Комплектация: Камера, крышка байонета.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара:163099 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, порван наглазник

Пробег: 33200 кадров

S/n: 6065283

Комплектация: Камера, крышка байонета.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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