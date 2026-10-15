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Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z6 Body (состояние 5) (б/у)

  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
  • Z6 Body (состояние 5)
Код товара:УТ-00098100
Артикул:б/у-БУМ К 2026-10-15/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 163100

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
Пробег: 22 300 кадров
S/n: 6025602
Комплектация: Камера, крышка байонета
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.