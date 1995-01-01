Описание

​Полнокадровая матрица 24.5 Мп

Процессор E xpeed 7: в 10 раз быстрее Expeed 6

xpeed Expeed 6 Дизайн в стиле ретро

Распознавание 9 типов объектов (люди, животные, птицы, машины и так далее)

Матричная стабилизация изображения с эффективностью до 8 ступеней экспозиции

Откидной сенсорный дисплей

Видеозапись 4К 30р со всей площади матрицы или 4К 60р в APS-C режиме

Видеозапись 10 бит N-Log, до 125 мин.

Nikon Z f продолжает традицию камер в стиле ретро, ранее представленную такими моделями как Nikon Df и Nikon Z fc. Несмотря на внешний вид, стилизованный под старину, эта камера располагает самыми новейшими технологиями, реализацию которых обеспечивает мощный процессор Expeed 7, а полнокадровая матрица гарантирует высокую светочувствительность и широкий динамический диапазон.

Система автофокусировки Nikon Z f унаследована от флагманских камер Z9 и Z8. Благодаря автоматическому распознаванию объектов на основе машинного обучения камера быстро наводится на нужный объект съемки и цепко удерживает его даже при активном перемещении или при частичном перекрытии возникающими препятствиями. Камера умеет распознавать объекты 9 типов: люди, кошки, собаки, птицы, велосипеды, мотоциклы, автомобили, самолеты, поезда. При этом доступна фокусировка точно по глазам как в фото-, так и в видеорежиме. А если вы используете объективы с ручной фокусировкой, то камера может автоматически увеличивать область вокруг глаз для удобства наведения на резкость. Минимальный уровень освещенности для работы автофокуса составляет -10EV (при использовании объектива со светосилой f/1.2) – это приблизительно соответствует съемке в безлунную ночь, при свете только от звезд.

Благодаря машинному обучению автоматический режим съемки стал более эффективным: камера настраивает значения ISO, диафрагмы и выдержки в зависимости от уровня освещенности и сюжета съемки (портрет, пейзаж и так далее). Новый процессор также открывает возможность выборочного шумоподавления, обеспечивая чистые и резкие снимки с высокой цветовой насыщенностью даже при высоких значениях ISO.

Максимальная скорость серийной съемки составляет 14 кадров/с при сохранении в JPEG или 11 кадров/с при съемке в RAW (механический затвор), а для съемки моментов, требующих максимально быстрой реакции, есть режим съемки со скоростью 30 кадров/с с возможностью предварительной записи (только JPEG, разрешение 8 Мп).

Встроенный 5-осевой стабилизатор изображения на базе сдвига матрицы работает с эффективностью до 8 ступеней экспозиции. Его также можно использовать вместе с VR стабилизаторами в объективах Nikkor. Новейшая технология Focus Point VR оптимизирует работу стабилизатора в зависимости от расположения точки фокусировки: стандартные матричные системы стабилизации обеспечивают максимальную эффективность только в центре кадра, а с технологией Focus Point VR вибрации успешно подавляются даже в том случае, если объект находится на периферии (см. видео). На основе микросдвига матрицы работает и многокадровая съемка, которая обеспечивает повышенную разрешающую способность и подавление муара: вы можете выбрать один из 4 вариантов, от 4 до 32 кадров (максимальное разрешение в этом режиме составляет 96 мегапикселей). Итоговый снимок нужно будет собрать через фирменное приложение NX Studio на компьютере.

Видеосъемка с разрешением 4К обеспечивает высокую детализацию и превосходную передачу деталей. При выборе скорости 24, 25 или 30 кадров в секунду она ведется с использованием всей площади матрицы. При выборе высокоскоростных режимов (50 или 60 кадров/с) камера будет использовать только центральную часть матрицы, соответствующую формату DX (APS-C). При этом можно использовать субдискретизацию 10 бит (в режимах N-Log или HLG), что обеспечивает более широкий динамический диапазон и лучшие возможности для цветового «грейдинга». Также присутствует высокоскоростной режим Full HD 120 кадров/с, а максимальная длительность ролика составляет до 125 мин. (по результатам внутреннего тестирования Nikon, зависит от выбранного режима съемки). Для видеозаписи на профессиональном уровне в камере предусмотрены такие ассистенты как «зебра», осциллограф, увеличение части кадра, а также специальная версия интерфейса меню, выводящая все ключевые параметры на один дисплей. Благодаря откидному сенсорному монитору съемка самого себя стала гораздо удобнее.

Камера обладает компактным корпусом, но эргономика сохранена на профессиональном уровне: верхние диски позволяют при необходимости принудительно задать выдержку, светочувствительность и коррекцию экспозиции, а диафрагмой можно управлять с помощью кольца на объективе. Вы также можете использовать 2 многофункциональных диска (на передней и задней панелях), если вам так удобнее. Дисплей и видоискатель отличаются высоким разрешением (2.4 и 3.7 млн. точек соответственно). Несмотря на небольшие размеры корпуса, камера использует аккумулятор типа EN-EL15c, который обеспечивает длительное время работы (1.5 часа записи видео или около 400 кадров по стандарту измерения CIPA). Из соображений компактности Nikon Z f оснащен не совсем обычными гнездами для карт памяти: одно для карт SD (c поддержкой UHS-II), а второе – для microSD карточек. Если вы хотите увеличить выступ под пальцы для более уверенного захвата камеры, то дополнительная рукоятка от SmallRig, увеличивающая выступ под пальцы, будет доступна практически одновременно с выходом самой камеры. Корпус камеры выполнен из магниевого сплава и обладает защитой от проникновения пыли и брызг воды.

Для максимального стилистического соответствия рекомендуется использовать такие объективы как Nikkor Z 28mm f/2.8 SE и Nikkor Z 40mm f/2 SE – это очень компактные фиксфокальные объективы с высоким качеством изображения, которые подойдут для самых разных сюжетов съемки.