Описание

Сделайте качественный скачок вперед! Поразительная скорость. Непревзойденная точность. Исключительная детализация. Флагманская беззеркальная фотокамера Z 9 обеспечит наилучшее качество фотографий и видеороликов, независимо от обстоятельств. Что бы вы ни снимали: новостные выпуски, спортивные события, модные показы, репортажи или мероприятия. Возьмите с собой нашу самую совершенную фотокамеру. Туда, куда путь открыт только вам.

Без ошибок. Без рамок. Без ограничений.

Z 9 поможет добиться желаемого уровня совершенства. Новая полнокадровая КМОП-матрица с многослойной структурой и разрешением 45,7 МП и сверхбыстрый процессор EXPEED 7 обеспечивают потрясающее качество изображения. Передовая система АФ от Nikon меняет представление о цепком автофокусе. Длительные съемки. Многочасовое видео в 8K. Самые экзотичные локации. Молниеносно движущиеся объекты. Z 9 соответствует самым высоким профессиональным требованиям и превосходит их.

Лучшая в классе система АФ

Беспрецедентная скорость вычислений при непрерывной АФ. Одновременное распознавание нескольких объектов благодаря передовым алгоритмам ИИ. Электронный видоискатель работает без задержек в режиме реального времени и без затемнения. К вашим услугам целая система создания идеального кадра.

ИИ с машинным обучением: Люди, животные, птицы, автомобили.

Фотокамера Z 9 фокусируется на глазах, независимо от размера объекта и распознает лица под любым углом!

Улучшенный автоматический выбор зоны АФ: система АФ с 493 точками включает 405 точек автоматического выбора, что в пять раз больше, чем у Z7 II.

Ведение объекта в кадре превосходит возможности даже знаменитой D6. 10 режимов зоны АФ оптимизируют настройку АФ для любой съемки.

Улучшенное 3D-слежение

На поле. В небе. На трассе. Z 9 ни на секунду не упускает объект. Наша самая совершенная система 3D-слежения определяет, что вы снимаете, и мгновенно реагирует на изменение положения, направления движения или скорости объекта.

Совершенствуйтесь — быстро

Благодаря невероятной скорости до 120 кадров в секунду с постоянной АФ/АЭ фотокамера Z 9 уверенно занимает ведущее положение в своем классе. Она также снимает со скоростью 20 кадров в секунду и делает более 1000 фотографий с максимальным разрешением за одну серию высокоскоростной съемки. К вашим услугам широкий выбор оптики — более 100 светосильных объективов Nikon со скоростью съемки до 120 кадров в секунду¹ ².

Нажмите и удерживайте, чтобы снимать со скоростью 20 кадров в секунду.

Нет эффекта сканирующего затвора

Короткая выдержка

Неиссякаемый буфер

Возможность фотокамеры снимать с выдержкой 1/32 000 и чувствительностью ISO 64 гарантируют малую глубину резко изображаемого пространства при съемке со светосильными объективами NIKKOR Z даже в условиях экстремально яркого освещения.

Электронный видоискатель реального времени без затемнения

Еще никогда работать с видоискателем не было так удобно. Электронный видоискатель фотокамеры Z 9 работает без задержек, а его дисплей является самым ярким³ из существующих (3000 нит). В нем вы будете видеть то, что происходит в реальности в эту самую долю секунды. Вы заметите все перемещения объекта съемки или малейшие изменения кадра.

Экран с отклонением по четырем осям

Используйте широкие возможности кадрирования, быстро подстраиваясь под обстановку. Большой чувствительный монитор легко отклоняется на 90 градусов в горизонтальном и вертикальном положении съемки. Позвольте ситуации диктовать свои условия.

Удобный информационный экран

Информационный экран автоматически меняет ориентацию при переключении в режим вертикальной съемки. Простой интерфейс позволяет быстро менять настройки при пейзажной или портретной ориентации, а кнопки меню «i» и ISO остаются под рукой даже в вертикальном положении фотокамеры.

Широкие возможности моментальной настройки

С фотокамерой Z 9 ничто не помешает вам сделать хороший кадр. В настройках можно выбрать, что будет отображаться на экране: только кадр или кадр и текущие настройки. Благодаря сенсорному управлению снимки на экране прокручиваются быстро и легко.

Смотрите сквозь фотокамеру

Как и все гениальные инструменты, Z 9 работает, а не отвлекает. Она мгновенно включается. Хорошо сбалансирована. Надежно сконструирована. Она прочная и универсальная, как и следует быть флагману Nikon. Удобный хват позволяет сконцентрироваться только на том, что в кадре.

Продуманная

Z 9 на 20% меньше модели D6, но по-прежнему прекрасно справляется с длительными съемками. Большая рукоятка позволяет надежно удерживать фотокамеру в горизонтальном и вертикальном положении.

Удобная

Профессионализм в каждой детали. Основные элементы управления расположены на привычных местах, поэтому пользователям флагманских цифровых зеркальных фотокамер Nikon будет комфортно работать с первого дня. Новая кнопка режима АФ позволяет переключать режимы АФ и режимы зоны АФ во время съемки с визированием через видоискатель.

Прочная

Удары. Падения. Каркас Z 9 изготовлен из магниевого сплава, что делает его прочным и легким. Съемка в тяжелых условиях? У фотокамеры есть экранирование от электромагнитных излучений и механизм отвода тепла.

Надежная

Дождь. Палящее солнце. Песчаная буря. Z 9 может работать при экстремальных температурах и влажности. Надежная герметизация гарантирует, что фотокамера, объективы серии Z и переходники байонета не выйдут из строя.

Защитная шторка матрицы

Новая шторка матрицы защищает ее от пыли и отпечатков пальцев при смене объектива. Меняйте объективы раз за разом, не боясь испачкать матрицу.

Двойное покрытие матрицы

Токопроводящее покрытие создает магнитное поле, которое отталкивает от матрицы пыль. А фторсодержащее покрытие позволяет легко удалить грязь.

Кнопки с подсветкой

Снимаете ночью? При включении фотокамеры подсвечиваются верхняя и задняя панели управления и основные кнопки. Легко меняйте настройки фотокамеры в темноте.

Новый уровень качества изображений

Потрясающая детализация. Исключительная точность. Результаты Z 9 вас порадуют. Поразительная глубина цвета. Великолепный динамический диапазон при съемке фотографий и видеороликов.

Исключительная эффективность при любом освещении

Диапазон чувствительности ISO от 64 до 25 600 единиц (с расширением до 32–102 400 единиц ISO в эквиваленте) в сочетании с усовершенствованным алгоритмом понижения шума и функцией подавления мерцания фотокамеры. Добейтесь наилучших результатов в самых сложных условиях освещения.

Интеллектуальный АББ

От оттенков кожи и до оттенков неба на закате. Каждый из них будет точно передан на снимках благодаря новым алгоритмам ИИ для автоматической настройки баланса белого во время портретной съемки или при естественном освещении. Специальные алгоритмы обеспечивают правильную экспозицию лиц при использовании заполняющей вспышки iTTL.

Новый способ работы с форматом RAW

Сделайте ставку на качество изображения, не жертвуя скоростью передачи файлов. Фотокамера Z 9 работает с новым высокоэффективным форматом файлов RAW. В файлах сохраняется уровень детализации несжатых файлов RAW, но их размер в три раза меньше стандартных файлов RAW.

Работайте быстро и эффективно

Z 9 адаптируется к любым рабочим процессам. Оба гнезда для карт памяти поддерживают карты CFExpress типа B. Это увеличивает скорость записи файлов приблизительно в два раза по сравнению с картами памяти типа A. Фотокамера идеально подходит для сверхбыстрой съемки или записи видео в формате 8K. Система GPS фотокамеры записывает время в формате UTC в данные изображений, а расширенные возможности сетевого подключения ускоряют передачу больших файлов.

Снимать удаленно стало еще проще

Легко синхронизируйте спуск затвора и потоки данных ведущей фотокамеры Z 9 и нескольких удаленных фотокамер. Можно также синхронизировать время съемки, чтобы быстро просматривать основные моменты перед публикацией, а также потоки аудио и видео при передаче на целевой сервер.

Удобная синхронизация с FTP-сервером во время съемки

Отправляйте материалы прямо с кромки поля. Модуль Wi-Fi фотокамеры Z 9 позволяет передавать изображения прямо на FTP-сервер без помощи отдельного беспроводного передатчика. Если нельзя использовать ПК, подключите Z 9 к смартфону с 5G через USB⁴.

Рекордная скорость сети

Подключите сетевой кабель к фотокамере Z 9 и передавайте изображения прямо на ПК или FTP-сервер с невероятной скоростью. Проводное сетевое подключение фотокамеры поддерживает стандарт 1000BASE-T, а все параметры подключения собраны на одной вкладке меню.

Поддержка специалистов NPS

Крупные спортивные события. Важные поездки. Масштабные коммерческие съемки. На месте или в сервисном центре — специалисты Nikon Professional Services всегда готовы предоставить вам техническую консультацию, выполнить ремонт и даже предложить оборудование в аренду.

Съемка видео 8K — на саму камеру

Благодаря невероятному разрешению записывать полнокадровые видеоролики в формате 8K и цейтраферное видео можно прямо на Z 9. Можно вести многочасовую видеосъемку в формате 8K с частотой кадров 30p ⁵ или загрузить обновление прошивки и записывать невероятно плавные видеоролики в формате RAW 8K с частотой кадров 60p ⁶. Во время записи доступны постоянная АФ/АЭ и функция АФ с обнаружением глаз. Изображение получается четким, а у нового формата файлов N-RAW от Nikon размер меньше, чем у стандартного ⁷ ⁸.

Кинематографическое разрешение 8K

При записи видеороликов со сверхвысоким разрешением 8K в формате N-RAW от Nikon используется вся ширина матрицы Z 9 ⁷.

Видео в формате 4K с разрешением до 120p

При записи на Z 9 видеороликов в формате 4K UHD также используется вся ширина матрицы ⁹. Четкость сохраняется по всей площади кадра, а файлы получаются довольно небольшими — так их проще отправить клиентам. Доступны несколько вариантов частоты кадров, в том числе 120p для плавной замедленной съемки.

24-битный звук

Поддержка звука 24 бит в линейном PCM позволяет качественно записывать на Z 9 не только видео, но и аудио. А если микрофон не нужен, просто отключите питание его разъема, чтобы устранить шум от незадействованных компонентов.

Широкий выбор кодеков

Можно записывать видеоролики с глубиной цвета 8 или 10 бит прямо на фотокамеру, используя H.265 (HEVC) или 10-битный Apple ProRes 422 HQ. Обновите прошивку, чтобы увеличить диапазон до 12 бит. Она поддерживает формат ProRes RAW HQ и новый формат файлов N-RAW от Nikon ⁷.

Идеальная экспозиция

На экране выделения засветки отображается не только штриховка. Теперь можно включить выделение полутонов, что пригодится при проверке экспозиции оттенков кожи.

Идеальный фокус

Убедитесь, что снимок удачный. Z 9 позволяет приостановить просмотр и увеличить масштаб, чтобы проверить фокус.

Низкая задержка при HDMI-подключении

Не упустите ни одного движения. Увеличилась скорость передачи данных по HDMI, что существенно сократило задержку между реальным действием и изображением на мониторе.

Фотографии разрешением 8K

Нужны не только видеоролики, но и фотографии? Просто вырезайте желаемые кадры из видеоролика разрешением 8K и сохраняйте их в виде отдельных файлов JPEG ¹⁰.

¹ Снимать в режиме C120 (120 кадров в секунду, 11 МП, JPEG с обычным/низким уровнем качества) можно только в формате FX. Снимать в режиме C30 (30 кадров в секунду, 45 МП, JPEG с обычным/высоким уровнем качества) или со скоростью 20 кадров в секунду (RAW и JPEG) можно в форматах FX или DX. Постоянная АФ/АЭ со слежением поддерживается для любой частоты кадров и всех размеров файлов.

² При использовании карт ProGrade Digital Cobalt CFexpress за одну серию можно получить 1000 изображений с полным разрешением и скоростью 20 кадров в секунду (RAW и JPEG) в формате FX или DX (по состоянию на октябрь 2021 г.).

³ Среди полнокадровых беззеркальных фотокамер по состоянию на октябрь 2021 года. На основе исследования, проведенного Nikon.

⁴ Для удаленной съемки на одну фотокамеру Z 9, подключенную к смартфону, необходимо приложение Nikon NX MobileAir. Для удаленной съемки на несколько фотокамер с подключением к сети 4G/5G необходимо приложение NX Field.

⁵ Z 9 может записывать в один файл видеоролик в формате 8K/30p продолжительностью до 125 минут.

⁶ Для записи видеороликов в формате 8K/60p требуется обновление прошивки (будет доступна в 2022 г.).

⁷ Формат N-RAW позволяет записывать файлы с качеством RAW размером прибл. вдвое меньше, чем в формате ProRes RAW. Запись в формате N-RAW возможна только после обновления прошивки (будет доступна в 2022 г.).

⁸ Запись в формате Apple ProRes 422 HQ (10 бит) возможна только после обновления прошивки (будет доступна в конце 2021 г.).

⁹ Запись в формате ProRes RAW HQ возможна только после обновления прошивки (будет доступна в 2022 г.).

¹⁰ Оверсепмлинг видеороликов 4K UHD с 8K доступен при записи в режиме 30p/25p/24p. Для оверсемплинга с 8K при записи в режиме 50p/60p требуется обновление прошивки (будет доступна в 2022 г.).

¹¹ Фотографии разрешением 8K сохраняются в виде файлов JPEG ([размер кадра/частота кадров]), выбранных в меню видеосъемки при записи видеороликов.

¹² В соответствии со стандартами CIPA.

¹³ Максимальная скорость съемки, измеренная в ходе внутренних испытаний.

¹⁴ При использовании объектива со светосилой f/2 при чувствительности 100 единиц ISO и температуре 20 °C.

¹⁵ Измерено в режиме фотосъемки при чувствительности 100 единиц ISO и температуре 20 °C с использованием покадровой следящей АФ (AF-S) и объектива с максимальной диафрагмой f/1.2.

¹⁶ Количество точек фокусировки, доступных в режиме фотосъемки, когда для режима зоны АФ выбрана одноточечная АФ, а для области изображения выбран формат FX.

¹⁷ Фактическая частота кадров для 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p и 24p составляет 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадра в секунду соответственно.

¹⁸ Максимальная скорость последовательной передачи данных по стандарту IEEE; фактические скорости могут быть другими.

¹⁹ Без помех. Дальность связи зависит от уровня сигнала и наличия преград. Если не оговорено иное, все измерения выполнены в соответствии со стандартами или указаниями ассоциации CIPA (Camera and Imaging Products Association, Ассоциация производителей фотокамер и устройств обработки изображений).

Все значения указаны для фотокамеры с полностью заряженной батареей.