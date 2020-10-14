Описание

45.7 МП

Полнокадровая

Двойная система Expeed

64 – 25 600 единиц ISO

4K 60p для видеороликов

Ваше ремесло, ваша увлеченность

Пусть ничто не мешает бескомпромиссному воплощению вашего замысла. От мельчайших деталей, каждая из которых рассказывает свою историю, до масштабных видов, переданных с безукоризненной точностью. От реалистичных портретов до видео кинематографического качества. Творите свободно, зная, что вы сможете увидеть и запечатлеть все в мельчайших подробностях.

Выше производительность, выше детализация

Оснащенная системой EXPEED с двумя процессорами фотокамера Z 7II легко справляется с задачей создания полнокадровых изображений с высоким разрешением. Вы получите изображения с низким уровнем шума и невероятным динамическим диапазоном при низких и высоких значениях ISO. Надежная фокусировка даже при самом слабом освещении.

Максимальная скорость и надежность

Два гнезда для карт памяти позволяют использовать SD-карту UHS-II в одном гнезде и карту XQD или сверхбыструю карту CFexpress в другом. Настройте камеру для использования второй карты в случае переполнения первой, для резервного копирования или для отделения файлов RAW от файлов JPEG и фотографий от видео.

Сверхширокая и идеально резкая автофокусировка

Чувствительная система гибридной АФ обеспечивает широкий охват кадра с предельной точностью, камера возвращается в выбранную точку фокусировки, когда выходит из режима ожидания. Замер экспозиции до –4 EV можно использовать при съемке с объективами со светосилой f/2 (и более).

Снимайте быстрее и работайте дольше — в тишине

Скорость съемки до 10 кадров в секунду дает огромную гибкость, а буфер увеличенного объема и два гнезда для карт памяти позволяют вести съемку без перерывов. Делайте до 200 изображений JPEG с полным разрешением или 77 12-разрядных изображений в формате RAW без сжатия за одну серию.

Впечатляющий динамический диапазон

Текстуры, узоры, цвета. Фотокамера Z 7II обеспечивает невероятный динамический диапазон при низких и высоких значениях ISO. Мягкая градация тонов и передача оттенков кожи с потрясающей точностью. Возможность снимать видео с разрешением до 4K/60p позволяет запечатлевать динамические сцены с завораживающей детализацией.

Точное слежение

Высокая точность отслеживания даже самых небольших объектов. Слежение можно включать и выключать с помощью спуска затвора или назначить эту функцию на кнопку Fn фотокамеры или объектива.

Съемка людей и животных

АФ с обнаружением глаз фокусируется на глазах людей. Благодаря АФ с обнаружением животных можно делать эффектные фотографии кошек и собак. Надежная фокусировка на глазах объекта при съемке фото и видео.

Преимущества Nikon Z

Nikon Z — самая совершенная оптическая система из разработанных компанией Nikon. Сверхширокий байонет Z и постоянно расширяющийся ассортимент потрясающих объективов NIKKOR Z позволяют творить чудеса с помощью света. Любой объектив, любая диафрагма. Новые уровни яркости. Новое ощущение глубины. Великолепная резкость.

Видоискатель, от которого ничего не ускользает

Электронный видоискатель (EVF) с разрешением 3690 тыс. точек обеспечивает плавный непрерывный обзор даже при высокоскоростной съемке. Высокая частота обновления значительно снижает затемнение, поэтому вы никогда не упустите из виду то, что находится перед вами.

Дисплеи, которые адаптируются к вашему стилю

Настраиваемые информационные экраны позволяют быстро корректировать параметры; при фотосъемке отображение информации можно полностью отключить. Если откинуть монитор для съемки в режиме Live View, электронный видоискатель автоматически выключится для экономии энергии.

Максимальная резкость при малой диафрагме

Создаете изображения с большой глубиной резко отображаемого пространства? Фотокамера Z 7II препятствует появлению дифракции, которая может возникать при закрытии диафрагмы.¹ Вы можете снимать с малой диафрагмой без потери разрешения все что угодно — от пейзажей до городских ландшафтов.

Прочная? Это слабо сказано!

Фотокамере Z 7II не страшны ни пересеченная местность, ни суровые погодные условия, ни установленные на съемочной площадке аэрозольные генераторы. Эта беззеркальная камера изготовлена из сверхпрочного, но легкого магниевого сплава и полностью защищена от пыли, грязи и влаги. Смело отправляйтесь туда, куда вас зовет вдохновение, и снимайте с комфортом, когда доберетесь до цели.

Больше снимков на одной зарядке

Благодаря энергоэффективной схеме питания и новой батарее фотокамера Z 7II позволяет делать больше кадров без подзарядки. Также при необходимости можно включать режим экономии энергии.

Есть контакт

При длительной съемке подключение через кабель USB Type-C позволяет обеспечить постоянное питание камеры (и даже зарядить аккумулятор). Оптимальный вариант для цейтраферной видеосъемки.

Вертикальная съемка

Снимаете портреты? Дополнительный батарейный блок MB-N11 оснащен элементами управления для вертикальной съемки и обеспечивает надежный захват. Батареи можно оперативно заменять без потери питания.

Беспроводное управление

Используете беспроводные системы освещения или ведете дистанционную съемку? Вам могут быть полезны беспроводные контроллеры дистанционного управления WR-R11b и работающий на большем расстоянии WR-1 (приобретаются дополнительно).

Обновление прошивки через SnapBridge

Непрерывно совершенствуемое приложение Nikon SnapBridge теперь позволяет обновлять прошивку камеры через смарт-устройство. Это приложение также можно использовать для дистанционной съемки фото и видео. Также оно позволяет фильтровать и передавать файлы JPEG или RAW на любое смарт-устройство или компьютер с возможностью добавления хештегов и информации об авторских правах прямо из приложения.

¹ Функция коррекции дифракции поддерживается объективами с байонетом Z, а также объективами с байонетом F со встроенным микропроцессором, подключаемыми через переходник байонета (объективы без микропроцессора не поддерживаются).