​Ключевые преимущества

24.5-мегапиксельная «частично многослойная» CMOS-матрица

Серийная съемка: 14 кадров в секунду с механическим затвором, 20 кадров в секунду с электронным затвором до 1000 файлов Raw В JPEG: до 60 кадров в секунду при полном разрешении, 120 кадров в секунду в формате APS-C (11 Мп.)

Матричная стабилизация изображения с эффективностью до 8 ступеней экспозиции и функцией Focus Point VR

OLED видоискатель с разрешением 5.76-мегапикселей, с высокой яркостью и широкой цветовой гаммой DCI-P3

Наклонно-поворотный ЖК монитор с диагональю 3.2" и разрешением 2.1 млн. точек

Видео в формате RAW на карту памяти CFexpress: 6K 60p или 4K 120p в N-Raw , 6K 30p в Apple ProRes Raw

, 6K 30p в Apple ProRes Raw Видео 5.4K 60p, 4К 120р или Full HD 240p в сжатом формате H.265

Предварительная серийная съемка (pre-capture)

«Частично многослойная» матрица (Partially Stacked CMOS) означает что в Z6 III применяется не совсем такая же «многослойная» (Stacked) матрица, как в более дорогих Z8 и Z9, но тем не менее ее скорость считывания значительно выше, чем у обычных CMOS матриц, применявшихся, например, в Z6 II. О скорости считывания можно судить по выдержке синхронизации со вспышкой: она составляет 1/60 с (с электронным затвором). То есть полное считывание сенсора должно происходить за меньшее время, быстрее 1/60 с. Столь быстрое считывание на практике гарантирует отсутствие аберраций (прежде всего, эффекта rolling shutter) при съемке с бесшумным электронным затвором (как фото, так и видео).

Вторым важным моментом стало улучшение автофокуса. Сама компания Nikon заявляет достаточно скромную прибавку – 20% по сравнению с Z6 II. По субъективным ощущениям, качество автофокуса отличается радикально. Значительно лучше стало работать определение лиц и глаз в условиях недостаточного освещения и в условиях яркого контрового света, когда лица находятся в глубокой тени. Камера также хорошо распознает людей в полный рост, животных (в том числе птиц), наземный транспорт и самолеты. Во многом благодарить за это стоит новый процессор Expeed 7 (то же поколение, что в Z9 и Z8) – его вычислительная мощность по сравнению с Expeed 6 выросла в 3.5 раза.

Камера обладает отличными возможностями по съемке видео. Прежде всего, вы можете записывать 12-битный N-Raw со всей площади матрицы с частотой до 60 кадров/с, а если переключиться в 4К разрешение (появится кроп) – то даже до 120 кадров/с. Если вы привыкли работать в программной среде Apple (например, с Final Cut Pro), то также есть возможность записывать 6К ProRes RAW, правда, с меньшей скоростью: не более 30 кадров/с. Наконец, есть и сжатые форматы: ProRes 422 и H.265 (MOV). Специально для «фильмоделов» Nikon выпускает рукоятку дистанционного управления MC-N10, которая очень поможет при использовании камеры на внешнем стабилизаторе, слайдере или штативе. Также поддерживается синхронизация временного кода через приборы Atomos UltraSync BLUE, имеется линейный аудиовход и многое другое.

Обратите внимание, что для записи RAW вам потребуются быстрые карты памяти CFexpress type B, у карточек SD не хватит пропускной способности (всего в камере 2 гнезда, по одному для каждого формата). Максимальный битрейт при записи RAW видео составляет около 3700 Мбит/с (это 462 Мбайт/с), но есть возможность понизить его до 1870 Мбит/с в режиме Normal-Quality N-RAW (12 бит). Битрейт также будет пропорционально ниже, если снимать со скоростью не 60, а 30 или 24 кадра/с. К тому же, цены на карты памяти CFexpress type B сейчас снижаются: к примеру, карта Angelbird AV PRO SE на 1 Тб сейчас стоит немногим более 200 долларов в рублевом эквиваленте.

Быстрые карты памяти вам потребуются и в том случае, если вы хотите фотографировать с высокой скоростью кадров. Если снимать в RAW (14 бит), Z6 III может разогнаться до 14 кадров/с с механическим затвором или до 20 кадров/с – с электронным. При переключении в JPEG вы можете снимать с полным разрешением до 60 кадров/с, а в APS-C формате – до 120 кадров/с (разрешение 11 Мп.). При использовании карт CFexpress type B длина серии может достигать впечатляющих 1000 снимков. Есть режим Pre-Release Capture, в котором камера начинает непрерывную запись сразу при полунажатии на спуск, что позволяет вам поймать момент, произошедший до того, как вы полностью нажали на спуск. К сожалению, эта функция работает только в JPEG.

Матричный стабилизатор камеры был обновлен, теперь он поддерживает функцию Focus Point VR. Суть ее работы в том, что стабилизация обеспечивается вокруг выбранной точки автофокуса. Ранее матричный стабилизатор работал, грубо говоря, вокруг центра матрицы, из-за чего на периферии кадра возникало мелкое дрожание, мешающее фокусировке.

Наконец, стоит отметить новый OLED видоискатель камеры: разрешение повышено до 5.76 млн. точек, а по цветовому пространству он покрывает гамму DCI-P3 – более широкую, чем sRGB / Rec709. Это обеспечивает более естественную цветопередачу, а также облегчает съемку в HDR / HLG форматах.

В целом, Nikon Z6 III – это очень мощный фото-/видеогибрид. Если вам не требуется высокое разрешение Nikon Z8, Z6 III – отличный выбор по более доступной цене, не уступающий старшим камерам в производительности.