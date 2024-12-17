Компактная Nikon Z50 II отлично подойдет для фотографов-энтузиастов и видеоблогеров. Главным приобретением стал процессор Expeed 7, который используется в современных флагманских камерах Nikon. Благодаря ему Nikon Z50 II обладает продвинутым автофокусом с функций 3D-слежения (3D Tracking AF) и автоматическим распознаванием объектов (люди, собаки, кошки, птицы, автомобили, велосипеды и мотоциклы, самолеты и поезда). Обновленный процессор также сделал возможной высокоскоростную съемку (до 30 кадров/с с электронным затвором, только JPEG) и режим Pre-Capture, позволяющий сохранить кадры, сделанные до полного нажатия на спусковую кнопку (только в JPEG).

Для начинающих фотографов добавлена кнопка Picture Control, которая открывает доступ к широкому выбору цветовых профилей. Вы сможете буквально на ходу «поиграть» с цветами: всего в памяти камеры находится 31 профиль, также возможна загрузка новых, через облачное хранилище Nikon Imaging Cloud. Профили являются настраиваемыми – выбрав один из них, вы можете, к примеру, изменить контраст, цветовую насыщенность, резкость и так далее. Также добавлена функция автоматической ретуши кожи Skin Softening, а настройка Portrait Impression Balance позволяет настроить на свой вкус передачу оттенков кожи между розовыми (маджента) и желтыми тонами.

В области записи видео камера получила режимы N-Log и HLG (10 бит 4:2:0), первый облегчает цветокоррекцию на этапе обработки, а второй создает уже готовые видео с широким динамическим диапазоном (HDR). При съемке в N-Log доступна загрузка 3D LUT таблиц, Nikon предлагает выбор из 4 LUT от RED (для просмотра LUT на камере необходим внешний монитор). Z50 II прибавила по скорости съемки: стал доступен режим 4К 60р (но только с кропом, то есть с обрезкой части кадра), что позволяет делать видео с эффектным «slow motion» замедлением. При съемке в 4К 30р камера использует всю площадь матрицы («оверсэмплинг» из 6К), поэтому изображение получается очень резким, с высокой детализацией. В Full HD максимальная частота составляет 120 кадров/с. Дисплей теперь откидывается в сторону, что очень удобно для съемки селфи или видеозаписи с использованием штатива. Благодаря поддержке UVC/UAC протоколов Nikon Z50 II может работать в качестве веб-камеры без дополнительного оборудования или программного обеспечения – просто подключите ее по USB и начинайте стрим. Нужно заметить, что камера не страдает от быстрых перегревов: при записи в 4К 30р в комнатных условиях вы можете рассчитывать примерно на 1 час до отключения камеры, и этот результат можно увеличить с помощью универсальных внешних аккумуляторов, которые крепятся на заднюю часть корпуса, под дисплей. При записи в Full HD камера греется значительно меньше, но присутствует программное ограничение в 125 минут. Аккумулятора хватает приблизительно на 80 минут записи в 4К 30р или на 1 час при записи в 4K 60p, также можно использовать сетевые адаптеры с «каплерами» (фальш-батареями) или снимать с питанием через USB-C порт (необходим сетевой адаптер с поддержкой USB Power Delivery, не входит в комплект).

Что касается эргономики, то за исключением откидного экрана корпус камеры почти не изменился. Как и первую модель, Z50 II можно похвалить за большую, комфортную рукоятку и достаточно крупный (для APS-C камер) видоискатель, хотя его разрешение осталось на прежнем уровне (2.4 млн. точек). Два многофункциональных диска удобны для управления различными параметрами съемки (например, для съемки с ручной экспозицией). У камеры нет джойстика, но в целом эргономика и удобство управления находятся на достаточно высоком уровне.

В целом, на момент выхода (осень 2024 года), Nikon Z50 II является достойным конкурентом в своей ценовой группе. Нельзя сказать, что ее характеристики являются экстраординарными, но нет и откровенно слабых сторон. Камеру можно рекомендовать фотографам-любителям, начинающим видеографам, блогерам и создателям контента для соц.сетей.