Объектив Nikon Z 28-135mm f/4 PZ (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00097808
Артикул:б/у-РнД К 2026-10-05/1
Код товара:УТ-00097808
Артикул:б/у-РнД К 2026-10-05/1
Код товара: 162808
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 20004710
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки,бленда,коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 20004710
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки,бленда,коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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