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Объектив Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5) (б/у)

  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
Код товара:УТ-00098079
Артикул:б/у-РнД 2026-10-14/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 163079

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 20152339
Комплектация: Обьектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.

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