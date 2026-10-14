Объектив Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00098079
Артикул:б/у-РнД 2026-10-14/1
Товар не найден
Описание
Код товара: 163079
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 20152339
Комплектация: Обьектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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