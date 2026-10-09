Объектив Nikon Z 105mm f/2.8 S MC (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097981 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-09/09 Код товара: УТ-00097981 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-09/09 Nikon Z 105mm f/2.8 S MC Код товара: УТ-00097981 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 (следы эксплуатации, потёртости)

S/n: 20068916

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Nikon Z 105mm f/2.8 S MC Код товара: УТ-00097981 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 (следы эксплуатации, потёртости)

S/n: 20068916

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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