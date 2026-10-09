Объектив Nikon Z 105mm f/2.8 S MC (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097981
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-09/09
Код товара:УТ-00097981
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-09/09
Nikon Z 105mm f/2.8 S MC
Код товара: УТ-00097981
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5 (следы эксплуатации, потёртости)
S/n: 20068916
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5 (следы эксплуатации, потёртости)
S/n: 20068916
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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