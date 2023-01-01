Описание

Профессиональная вспышка Speedlight для оптимальной съемки при любом освещении

Разработанная для удовлетворения потребностей профессионалов при съемке на открытом воздухе или в студии модель SB-5000 — это вспышка Speedlight i-TTL, совместимая с цифровыми фотокамерами форматов FX и DX. Эту вспышку Speedlight, являющуюся частью системы креативного освещения Nikon, можно устанавливать на «горячий башмак» фотокамеры, а также использовать как блок беспроводного дистанционного управления вспышками или как ведомую вспышку. Это первая вспышка Nikon Speedlight, оснащенная беспроводным радиоуправлением, благодаря которому ведущая и ведомая вспышки больше могут не находиться в зоне прямой видимости, при этом также повышается надежность съемки в ярком солнечном свете. Новая встроенная система охлаждения Nikon увеличивает количество последовательных срабатываний и устраняет ненужные задержки. Благодаря ей вы можете получить хорошие снимки в ситуациях, когда необходима сверхбыстрая съемка. Кроме того, вспышка имеет ведущее число 34,5 и охватывает съемку в широком диапазоне фокусных расстояний, от 24 до 200 мм для фотокамер формата FX (14 мм со встроенным широкоугольным рассеивателем). Оптимизированные элементы управления и меню обеспечивают плавную работу, а благодаря компактной форме и небольшому весу вспышку очень удобно использовать, устанавливая на фотокамеру. Три шаблона освещения вспышкой обеспечивают полный охват зоны съемки в самых разных условиях. Встроенный широкоугольный рассеиватель и карточка-отражатель, рассеивающий купол (входит в комплект поставки), а также дополнительные цветные фильтры Nikon еще больше расширяют творческие возможности фотографа.

Управление в сложных условиях съемки: улучшенное беспроводное управление посредством радиосигнала*

Вспышка SB-5000, предназначенная для работы в сложных условиях съемки, полностью поддерживает новую функцию радиоуправления в системе креативного освещения Nikon. Теперь вы можете настроить одну или несколько вспышек, используя SB-5000 и беспроводной контроллер дистанционного управления WR-R10. Способность модели SB-5000 эффективно работать в сложных условиях освещения с дистанционным управлением позволяет создавать комплексные системы, состоящие из большого числа вспышек, и успешно управлять ими. В сочетании с беспроводным контроллером дистанционного управления WR-R10 можно управлять группами вспышек SB-5000 (до шести групп). Кроме того, полностью поддерживается оптическое управление, а это означает, что при работе с несколькими вспышками можно использовать и предыдущие модели Speedlight.

* При использовании управления по радиоканалу SB-5000 может работать только в ведомом режиме, вспышка управляется камерой с установленным на ней передатчиком WR-R10 (на начало 2018 г. функция работает только с Nikon D5, D850, D500 и D7500, для установки WR-R10 на D5, D850, D500 требуется адаптер WR-A10, также может потребоваться обновление ПО камеры). При работе по радиоканалу возможно 2 сценария работы: 1 вспышка в горячем башмаке камеры и до 6 групп вспышек SB-5000 на выносе, или без вспышки в горячем башмаке, только выносные вспышки. При использовании только оптического канала SB-5000, установленная на камере, может управлять 3 группами совместимых вынесенных вспышек Nikon. При использовании радио и оптического канала одновременно SB-5000 не может работать управляющей вспышкой, для этого требуется установка на камеру другой модели вспышки (SB-910, SB-900, SB-700), а SB-5000 в этой конфигурации может работать в качестве ведомой: в группах A, B, C - по оптическому каналу от накамерной вспышки, в группах D, E, F - по радиоканалу от передатчика WR-R10.

Профессиональная вспышка Speedlight, не перегревающаяся даже после большого числа последовательных срабатываний

Модель SB-5000 выдерживает самые высокие нагрузки, будь то съемка динамичных гонок или претенциозных светских мероприятий. Во избежание перегрева при быстрой съемке модель SB-5000 оснащена новой системой охлаждения вспышек Speedlight от компании Nikon. Это первая в мире* встроенная система регулировки температуры компактных прикрепляющихся вспышек. Быстрая и надежная, она обеспечивает 120 срабатываний с 5-секундными интервалами или 84 срабатывания с 3-секундными интервалами без перегрева. Со вспышкой, работающей на полную мощность, можно сделать более 100 снимков подряд. Система подавляет выработку тепла в головке вспышки, предотвращая ее перегрев: теплозащита устройства еще никогда не была такой надежной.

* По состоянию на 1 сентября 2015 г. модель SB-5000 оснащена первой в мире встроенной системой охлаждения компактных прикрепляющихся вспышек.

Беспроблемная интеграция с прекрасно зарекомендовавшей себя системой креативного освещения Nikon

Основой модели SB-5000 является разработанная Nikon система управления вспышкой i-TTL (интеллектуальная система TTL), позволяющая вспышкам Nikon Speedlight передавать важную информацию об экспозиции на цифровые зеркальные фотокамеры, совместимые с системой CLS. Управлять вспышкой SB-5000 можно посредством радиосигналов, в рамках системы улучшенного беспроводного управления, или традиционно, посредством оптических сигналов в пределах прямой видимости. К рабочим усовершенствованиям относится единое управление вспышкой, расширяющее возможности управления системой. Теперь вы можете управлять вспышкой SB-5000 или изменять ее настройки в меню фотокамеры или на компьютере с установленным программным обеспечением Camera Control Pro 2, когда устройство прикреплено к корпусу фотокамеры.

Компактный корпус, простые элементы управления

Дизайн модели SB-5000 модернизирован для удобства пользователя. Эта модель легче предыдущих, а ее элементы управления интуитивно понятны и просты. Вы заметите разницу, как только прикрепите вспышку SB-5000 на фотокамеру или упакуете ее в сумку: компактный корпус вспышки весит всего 420 г. На эргономичной панели управления размещён большой легко читаемый информационный экран. Поворотный мультиселектор и кнопка «i» обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым или персонализированным функциям. Например, при нажатии кнопки «i» мгновенно отображаются ключевые параметры вспышки (при съемке с одной вспышкой) или параметры улучшенного беспроводного управления в виде списка. Как и в предыдущей модели, головку вспышки SB-5000 можно опускать на 7° или поднимать до 90° и поворачивать влево или вправо на 180°.