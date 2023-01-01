Объектив Nikon AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
Код товара : 00000059863
Артикул : JAA809DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальное фокусное расстояние, мм
200
Максимльное фокусное расстояние, мм
400
Минимальная диафрагма
1/32
Минимальная дистанция фокусировки
2 м
Угол поля зрения
12°20'-6°10' (8°-4° для формата DX)
Конструкция объектива
24 элемента в 17 группах (4 ED-элемента)
Физические характеристики
Вес
3 360 г
Размеры товара
124 x 365.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, ремень LN-1, чехол CL-L2
Описание
NIKKOR AF-S 200-400/4 G IF-ED VR II - профессиональный телезум-объектив с постоянной светосилой f/4и системой стабилизации изображения VR II. Оптическая система объектива состоит из 24 элемента в 17 группах и включает 4 элемента из стекла ED, несколько элементов с нанокристаллическим покрытием и одно съемное защитное стекло. Элементы со сверхнизкой дисперсией ED обеспечивают высокую резкость и эффективно минимизируют хроматические аберрации. Нанокристаллическое покрытие линз объектива позволяет получить снимки с высокой детализацией.
В объективе установлена система стабилизации изображения VR II, которая эффективно компенсирует дрожание фотокамеры и позволяет снимать в сумерках, в слабо освещенных помещениях и даже ночью, используя выдержку на 4 ступени длиннее, при этом получая резкие снимки.
В объективе доступны три режима фокусировки: М, M/A и новый режим А/М (приоритет автофокуса). Быстрая и бесшумная работа фокусировки реализована с применением волнового привода (SWM). Объектив имеет герметичный корпус из магниевого сплава, что гарантирует надежную защиту от попадания пыли и влаги и позволяет вести фотосъемку практически в любых погодных условиях.