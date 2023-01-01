Описание

NIKKOR AF-S 200-400/4 G IF-ED VR II - профессиональный телезум-объектив с постоянной светосилой f/4и системой стабилизации изображения VR II. Оптическая система объектива состоит из 24 элемента в 17 группах и включает 4 элемента из стекла ED, несколько элементов с нанокристаллическим покрытием и одно съемное защитное стекло. Элементы со сверхнизкой дисперсией ED обеспечивают высокую резкость и эффективно минимизируют хроматические аберрации. Нанокристаллическое покрытие линз объектива позволяет получить снимки с высокой детализацией.



В объективе установлена система стабилизации изображения VR II, которая эффективно компенсирует дрожание фотокамеры и позволяет снимать в сумерках, в слабо освещенных помещениях и даже ночью, используя выдержку на 4 ступени длиннее, при этом получая резкие снимки.

В объективе доступны три режима фокусировки: М, M/A и новый режим А/М (приоритет автофокуса). Быстрая и бесшумная работа фокусировки реализована с применением волнового привода (SWM). Объектив имеет герметичный корпус из магниевого сплава, что гарантирует надежную защиту от попадания пыли и влаги и позволяет вести фотосъемку практически в любых погодных условиях.