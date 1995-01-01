Устанавливать объективы с байонетом F на фотокамеры Nikon Z стало еще удобнее благодаря переходнику байонета FTZ II второго поколения. У него улучшена эргономика, поэтому при вертикальной съемке у вас будет достаточно места для пальцев, даже в перчатках. Какой бы объектив с байонетом F вы ни использовали, качество изображения остается неизменным.

Новый уровень резкости

Теперь для сотен объективов с байонетом F доступна съемка в режиме автоматической экспозиции. Объективы с байонетом F, оснащенные мотором автофокусировки, сохраняют все возможности автофокусировки*.

* Полные возможности АФ поддерживаются при использовании объективов AF-S и AF-P. Объективы AF D, AF-I будут работать в режиме ручной фокусировки.

Непревзойденная стабилизация

Если вы используете объектив с байонетом F с функцией VR, отслеживание отклонений горизонтальной и вертикальной осей камеры дополняется встроенной в камеру функцией отслеживания отклонений третьей оси. Если же используется объектив с байонетом F без функции VR, отклонения всех трех осей корректируются самой фотокамерой.

Стиль NIKKOR

Безупречный, и не только в работе. Переходник байонета FTZ II окрашен под цвет кожи и гармонично сочетается с объективом, а также с фотокамерой Nikon серии Z.

Смелее вперед

Продуманная конструкция защищает фотокамеру от пыли и капель влаги. Места соединения объектива и камеры, а также кнопки и рычаги снабжены резиновыми уплотнителями. Благодаря легкому и прочному корпусу из магниевого сплава вы можете отправиться со своей фотокамерой куда угодно.