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Адаптер Nikon FTZ II, с Nikon F на Nikon Z

  • FTZ II, с Nikon F на Nikon Z
  • FTZ II, с Nikon F на Nikon Z
  • FTZ II, с Nikon F на Nikon Z
  • FTZ II, с Nikon F на Nikon Z
  • FTZ II, с Nikon F на Nikon Z
  • FTZ II, с Nikon F на Nikon Z
  • FTZ II, с Nikon F на Nikon Z
Код товара:УТ-00055870
Артикул:JMA905DA

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Устанавливать объективы с байонетом F на фотокамеры Nikon Z стало еще удобнее благодаря переходнику байонета FTZ II второго поколения. У него улучшена эргономика, поэтому при вертикальной съемке у вас будет достаточно места для пальцев, даже в перчатках. Какой бы объектив с байонетом F вы ни использовали, качество изображения остается неизменным.

Новый уровень резкости
Теперь для сотен объективов с байонетом F доступна съемка в режиме автоматической экспозиции. Объективы с байонетом F, оснащенные мотором автофокусировки, сохраняют все возможности автофокусировки*.
* Полные возможности АФ поддерживаются при использовании объективов AF-S и AF-P. Объективы AF D, AF-I будут работать в режиме ручной фокусировки.

Непревзойденная стабилизация
Если вы используете объектив с байонетом F с функцией VR, отслеживание отклонений горизонтальной и вертикальной осей камеры дополняется встроенной в камеру функцией отслеживания отклонений третьей оси. Если же используется объектив с байонетом F без функции VR, отклонения всех трех осей корректируются самой фотокамерой.

Стиль NIKKOR
Безупречный, и не только в работе. Переходник байонета FTZ II окрашен под цвет кожи и гармонично сочетается с объективом, а также с фотокамерой Nikon серии Z.

Смелее вперед
Продуманная конструкция защищает фотокамеру от пыли и капель влаги. Места соединения объектива и камеры, а также кнопки и рычаги снабжены резиновыми уплотнителями. Благодаря легкому и прочному корпусу из магниевого сплава вы можете отправиться со своей фотокамерой куда угодно.