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Объектив Nikon AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5) (б/у)

  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
  • AF-S 85mm f/1.4G (состояние 5)
Код товара:УТ-00097053
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-08/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 162053

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без видимых следов эксплуатации.
S/n: 162053
Комплектация: Объектив, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.