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Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5) (б/у)

  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5)
  • AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5)
Код товара:УТ-00097598
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-24/07

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Nikon AF-S 50mm f/1.8G

Код товара: УТ-00097598

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 3711916
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.