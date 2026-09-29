Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097694 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-29/07 Код товара: УТ-00097694 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-29/07 Nikon AF-S 50mm f/1.8G Код товара: УТ-00097694 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 3365391

Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Nikon AF-S 50mm f/1.8G Код товара: УТ-00097694 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 3365391

Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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