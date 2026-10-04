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Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-) (б/у)

  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
  • AF-S 50mm f/1.4G (состояние 4-)
Код товара:УТ-00097815
Артикул:б/у-БУМ 2026-10-04/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-
S/n: 561217
Комплектация: объектив, крышка передняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.