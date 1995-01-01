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Объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED

  • AF-S 14-24mm f/2.8G ED
  • AF-S 14-24mm f/2.8G ED
  • AF-S 14-24mm f/2.8G ED
  • AF-S 14-24mm f/2.8G ED
  • AF-S 14-24mm f/2.8G ED
  • AF-S 14-24mm f/2.8G ED
  • AF-S 14-24mm f/2.8G ED
  • AF-S 14-24mm f/2.8G ED
  • AF-S 14-24mm f/2.8G ED
Код товара:УТ-00082365
Артикул:@ JAA801DA

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

AF-S NIKKOR 14–24мм f/2.8G ED - светосильный широкоугольный зум-объектив с непревзойденным сочетанием очень широкого угла зрения и высокой светосилы. Он великолепно подходит для тесных помещений, в которых часто работают профессиональные фотографы. Отличные оптические характеристики в сочетании с исключительным качеством изображения по всему кадру обеспечивают получение резких снимков.

В объективе используется разработанное компанией Nikon нанокристаллическое покрытие, предназначенное для уменьшения раздвоения и бликов, а также элементы из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED-стекла), что гарантирует достижение высокой контрастности и четкости изображения. Высокоточный бесшумный ультразвуковой мотор Nikon обеспечивает быструю и тихую автофокусировку с возможностью мгновенного переключения в ручной режим. Объектив обладает высокой пыле- и влагоустойчивостью и имеет резиновую уплотнительную прокладку вокруг байонета.