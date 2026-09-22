Объектив Nikon AF 60mm f/2.8D Micro (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097516
Артикул:б/у-П72 К 2026-09-22/2
Код товара:УТ-00097516
Артикул:б/у-П72 К 2026-09-22/2
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Небольшие следы эксплуатации
S/n: 2340264
Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Небольшие следы эксплуатации
S/n: 2340264
Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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