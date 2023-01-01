Телеконвертер Nikon Nikkor Z TC-2.0x
Код товара : УТ-00066229
Артикул : @ JMA904DA
87 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Конструкция объектива
8 элементов в 5 группах (1 асферический)
Физические характеристики
Вес
270 г
Размеры товара
72 х 32.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышка телеконвертера BF-N2 (передняя защитная крышка), задняя защитная крышка объектива LF-N1, чехол для объектива CL-C4
Описание
Невероятная детализация в кадре. Телеконвертер Z TC-2.0x увеличивает диапазон фокусных расстояний вашего объектива NIKKOR Z для беззеркальных фотокамер на 100 %. Идеально подходит для съемок спортивных мероприятий и дикой природы, когда вы не хотите брать с собой второй объектив. При съемке с подсоединенным TC-2.0x минимальное расстояние фокусировки остается неизменным, что позволяет создавать впечатляющие крупные планы и макро.
Автофокусировка и подавление вибраций продолжают работать, ведь все фазовые точки камер Nikon Z поддерживают автофокус при диафрагме до f/11. Благодаря герметичному корпусу этот телеконвертер защищен от пыли и влаги. Фторсодержащее покрытие переднего и заднего элемента отталкивает пыль и грязь, облегчая чистку. Многослойное просветляющее покрытие линз Nikon SIC предотвращает появление ореолов и бликов при боковой или контровой засветке.
Совместимые объективы: NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
Эффективная светосила объектива сокращается на 2 ступени экспозиции.