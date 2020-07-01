Телеконвертер Nikon Z TC-2x
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Характеристики
Описание
Невероятная детализация в кадре. Телеконвертер Z TC-2.0x увеличивает диапазон фокусных расстояний вашего объектива NIKKOR Z для беззеркальных фотокамер на 100 %. Идеально подходит для съемок спортивных мероприятий и дикой природы, когда вы не хотите брать с собой второй объектив. При съемке с подсоединенным TC-2.0x минимальное расстояние фокусировки остается неизменным, что позволяет создавать впечатляющие крупные планы и макро.
Автофокусировка и подавление вибраций продолжают работать, ведь все фазовые точки камер Nikon Z поддерживают автофокус при диафрагме до f/11. Благодаря герметичному корпусу этот телеконвертер защищен от пыли и влаги. Фторсодержащее покрытие переднего и заднего элемента отталкивает пыль и грязь, облегчая чистку. Многослойное просветляющее покрытие линз Nikon SIC предотвращает появление ореолов и бликов при боковой или контровой засветке.
Эффективная светосила объектива сокращается на 2 ступени экспозиции.
Совместимые объективы:
- NIKKOR Z 70-180mm f/2.8
- NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
- NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
- NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
- NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
- NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
- NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S
- NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S
- NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S