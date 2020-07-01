Невероятная детализация в кадре. Телеконвертер Z TC-2.0x увеличивает диапазон фокусных расстояний вашего объектива NIKKOR Z для беззеркальных фотокамер на 100 %. Идеально подходит для съемок спортивных мероприятий и дикой природы, когда вы не хотите брать с собой второй объектив. При съемке с подсоединенным TC-2.0x минимальное расстояние фокусировки остается неизменным, что позволяет создавать впечатляющие крупные планы и макро.

Автофокусировка и подавление вибраций продолжают работать, ведь все фазовые точки камер Nikon Z поддерживают автофокус при диафрагме до f/11. Благодаря герметичному корпусу этот телеконвертер защищен от пыли и влаги. Фторсодержащее покрытие переднего и заднего элемента отталкивает пыль и грязь, облегчая чистку. Многослойное просветляющее покрытие линз Nikon SIC предотвращает появление ореолов и бликов при боковой или контровой засветке.

Эффективная светосила объектива сокращается на 2 ступени экспозиции.

Совместимые объективы: