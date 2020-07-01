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Телеконвертер Nikon Z TC-1.4x

  • Nikkor Z TC-1.4x.
  • Nikkor Z TC-1.4x.
  • Nikkor Z TC-1.4x.
Код товара:УТ-00066380
Артикул:@ JMA903DA

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Телеконвертер Z TC-1.4x расширяет охват совместимых объективов NIKKOR Z, не создавая лишнего веса. От дикой природы и событий до живописных панорам — вы сможете запечатлеть больше мгновений на расстоянии. И все это вместе с превосходным качеством изображения и скоростью фокусировки, которые вы ожидаете от Nikon Z.

Делайте великолепные снимки объектов, которые ранее были недосягаемы. Телеконвертер Z TC-1.4x расширяет диапазон фокусных расстояний вашего объектива NIKKOR Z для беззеркальных фотокамер на 40 %. Идеально подходит для ситуаций, когда вам нужен немного больший охват для идеального снимка. Минимальное расстояние фокусировки остается неизменным, что позволяет создавать впечатляющие крупные планы.

Автофокусировка и подавление вибраций продолжают работать не менее эффективно. Благодаря герметичному корпусу этот телеконвертер защищен от пыли и влаги. Фторсодержащее покрытие переднего и заднего элемента отталкивает пыль и грязь, облегчая чистку. Многослойное просветляющее покрытие линз Nikon SIC предотвращает появление ореолов и бликов при боковой или контровой засветке.

Эффективная светосила объектива сокращается на 1 ступень экспозиции.

Совместимые объективы:

  • NIKKOR Z 70-180mm f/2.8
  • NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
  • NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S
  • NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S
  • NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S