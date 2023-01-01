Объектив Nikon Nikkor Z 85mm f/1.2 S
Код товара : УТ-00067441
Артикул : @ JMA302DA
299 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.85 м
Относительное отверстие
1:1.2
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
1160 г
Описание
Незаменимый объектив для портретной фотографии. Высокая резкость по всему полю изображения сочетается с очень приятным, мягким рисунком боке. Скругленная 11-лепестковая диафрагма обеспечивает красивые блики округлой формы от расфокусированных источников света – даже при закрытии на несколько ступеней. Фокусировка осуществляется одновременным перемещением двух внутренних линзовых групп, каждая из которых оснащена собственным STM мотором, поэтому объектив фокусируется очень быстро и практически бесшумно. При этом «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) практически отсутствует, что важно для видеосъемки.
Несмотря на присутствие в оптической схеме 2 асферических элементов, фоновые блики получаются очень чистыми, без какой-либо пористости («луковой структуры»). При максимально открытой диафрагме они принимают форму лимона или «кошачьих глазок» – для объективов с такой светосилой это нормально, следствие небольшого виньетирования. Если на фоне присутствует много мелких деталей (например, листва и ветки деревьев), они размываются очень мягко, без какой-либо «нервозности», без очерчивания контуров.
Корпус объектива защищен от попадания внутрь пыли и влаги. Кнопку L-Fn и многофункциональное кольцо Control Ring можно привязать к каким-либо функциям по вашему выбору.