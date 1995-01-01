Второе поколение классического длиннофокусного зума 70-200 мм для беззеркальных камер Nikon Z. Объектив стал на 26% легче, получил новый высокоскоростной Silky Swift VCM мотор (вместо обычного шагового STM в первой версии), а многофункциональное кольцо Control Ring теперь может вращаться как с кликами, так и без них. По заявлению Nikon, эффективность работы стабилизации улучшена до 6 ступеней экспозиции* по методике тестирования CIPA, а минимальная дистанция фокусировки снизилась для всех фокусных расстояний – теперь можно снимать объекты более крупным планом (увеличение 0.3х).

* Протестировано с камерой Nikon Z6 III, совместная оптическая и матричная стабилизация.

Важнейшим мы назвали бы снижение веса: подобные объективы используют профессиональные фотографы, которые часто вынуждены носить камеру часами, поэтому сокращение массы с 1.36 до всего 1 кг – это очень заметно. К счастью, это не сказалось на оптических качествах: если сравнить графики MTF, то отличий практически нет. Меньший вес также делает объектив более пригодным для записи видео, особенно при использовании электронных стабилизаторов.

Вторым и не менее важным обновлением стал новый VCM мотор, а также новый высокоточный оптический энкодер (бесконтактный датчик, определяющий положение фокусировочной группы). Согласно данным внутренних тестов Nikon, работа автофокуса стала в 3.5 раза быстрее и в 17.5х точнее (!), при этом на 40% улучшилось отслеживание объектов при использовании зума. VCM моторы, основанные на магнитном принципе, срабатывают мгновенно и полностью бесшумно, что может быть важно для видеосъемки.

Кольцо Control Ring расположили более удобно – раньше оно находилось практически вплотную к камере. С его помощью можно управлять диафрагмой, ISO или коррекцией экспозиции. Теперь кольцо может вращаться как с сопротивлением (с кликами), так и без него, плавно и бесшумно.

Съемная штативная лапка теперь выполнена совместимой с креплениями популярного стандарта Arca Swiss, что оценят фотографы, использующие в своей работе штативы. А у бленды добавилась шторка, которую можно сдвинуть для доступа к оправе поляризационных или Vario ND светофильтров.

Трансфокация, как и прежде, осуществляется внутри корпуса, передние группы не выезжают из него: это важно и в плане защиты от проникновения пыли, и при съемке на стабилизаторе: центр тяжести практически не смещается, можно снимать без повторной балансировки. Объектив также поддерживает работу с телеконвертерами.

Просветляющие покрытия Meso Amorphous и ARNEO отлично справляются с ярким контровым светом: изображение не теряет контраст и остается визуально чистым. Nikon обещает резкость «от края до края», высокий контраст, мягкое боке и точную, естественную цветопередачу – честно говоря, другого от оптики такого уровня мы и не ждем.