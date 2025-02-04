Будьте всегда готовы. Этот светосильный полнокадровый объектив для беззеркальных фотокамер с диапазоном фокусных расстояний 70–200 мм, улучшенной оптикой и надежной герметизацией подходит для любых условий съемки. Независимо от того, снимаете ли вы спортивные состязания, мероприятия или репортажи, исключительно компактная конструкция позволяет вам забыть о расстояниях.

К заданию готов

Снимайте фотографии или видеоролики. Объектив NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S готов к любым заданиям. Фокусировка выполняется быстро, плавно и почти бесшумно, и каждая деталь сюжета воспроизводится с потрясающей точностью. Вы можете управлять параметрами съемки прямо на объективе, а его конструкция достаточно прочная, чтобы выдерживать ежедневную эксплуатацию в профессиональных целях.

Прекрасное боке

Широкий байонет Z, постоянная светосила f/2,8 и скругленное отверстие 9-лепестковой диафрагмы дают отличный результат при любом освещении. Этот зум-телеобъектив обеспечивает плавный естественный эффект боке до самого края кадра.

Небывалая резкость

Этот объектив отличается выдающейся резкостью по всему кадру, даже при съемке с максимально открытой диафрагмой или на близких расстояниях. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,5 м в широкоугольном положении и 1 м в положении телефото.

Бликам — нет

Покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat предотвращают двоение изображения и блики. Линзы из стекла ED и SR от Nikon противодействуют хроматической аберрации, стекло SR корректирует трудно контролируемый синий свет. Вы получаете более четкие изображения и лучший контраст.

Готов к видеосъемке

Если обстоятельства требуют видеосъемки, изображением можно плавно и точно управлять прямо с объектива. Информационная панель объектива располагает шкалой глубины резко изображаемого пространства, так что вы можете легко определить минимальное и максимальное расстояние при любой диафрагме. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, стабильное управление диафрагмой помогает менять экспозицию на протяжении эпизода.

Выдержит все

Этот объектив надежно герметизирован и подходит для ежедневного профессионального использования в самых сложных условиях эксплуатации. Фторсодержащее покрытие защищает объектив от воды, пыли и грязи без потери качества изображения.

Удобство

Для колец зуммирования и фокусировки подобран комфортный вращающий момент. Бесшумное кольцо управления можно использовать для управления диафрагмой, ISO или коррекцией экспозиции.

Гибкая настройка

Блокировка АФ, замер экспозиции, брекетинг и многое другое. Вы можете назначить кнопкам "Fn" на объективе в общей сложности 21 различную функцию.

Фокусировка

С помощью информационного экрана ОСИД (OLED) можно быстро проверять диафрагму, расстояние фокусировки, точное фокусное расстояние, ISO и глубину резко изображаемого пространства прямо на объективе.