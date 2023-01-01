Объектив Nikon Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S
Код товара : УТ-00065501
Артикул : @ JMA709DA
249 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
200
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 - 1 м (70 - 200 мм)
Угол поля зрения
34° 20' – 12° 20'
Конструкция объектива
21 элемент в 18 группах (включая 6 элементов из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 2 асферических, 1 флюоритовый элемент, 1 элемент SR)
Физические характеристики
Вес
1440 г (со штативным адаптером), 1360 г (без адаптера)
Размеры товара
89 х 220 мм
Комплектация
Комплектация
gередняя защитная крышка LC-77B, задняя защитная крышка LF-N1, бленда объектива HB-92, чехол для объектива CL-C3
Описание
Будьте всегда готовы. Этот светосильный полнокадровый объектив для беззеркальных фотокамер с диапазоном фокусных расстояний 70–200 мм, улучшенной оптикой и надежной герметизацией подходит для любых условий съемки. Независимо от того, снимаете ли вы спортивные состязания, мероприятия или репортажи, исключительно компактная конструкция позволяет вам забыть о расстояниях.
К заданию готов
Снимайте фотографии или видеоролики. Объектив NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S готов к любым заданиям. Фокусировка выполняется быстро, плавно и почти бесшумно, и каждая деталь сюжета воспроизводится с потрясающей точностью. Вы можете управлять параметрами съемки прямо на объективе, а его конструкция достаточно прочная, чтобы выдерживать ежедневную эксплуатацию в профессиональных целях.
Прекрасное боке
Широкий байонет Z, постоянная светосила f/2,8 и скругленное отверстие 9-лепестковой диафрагмы дают отличный результат при любом освещении. Этот зум-телеобъектив обеспечивает плавный естественный эффект боке до самого края кадра.
Небывалая резкость
Этот объектив отличается выдающейся резкостью по всему кадру, даже при съемке с максимально открытой диафрагмой или на близких расстояниях. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,5 м в широкоугольном положении и 1 м в положении телефото.
Бликам — нет
Покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat предотвращают двоение изображения и блики. Линзы из стекла ED и SR от Nikon противодействуют хроматической аберрации, стекло SR корректирует трудно контролируемый синий свет. Вы получаете более четкие изображения и лучший контраст.
Готов к видеосъемке
Если обстоятельства требуют видеосъемки, изображением можно плавно и точно управлять прямо с объектива. Информационная панель объектива располагает шкалой глубины резко изображаемого пространства, так что вы можете легко определить минимальное и максимальное расстояние при любой диафрагме. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, стабильное управление диафрагмой помогает менять экспозицию на протяжении эпизода.
Выдержит все
Этот объектив надежно герметизирован и подходит для ежедневного профессионального использования в самых сложных условиях эксплуатации. Фторсодержащее покрытие защищает объектив от воды, пыли и грязи без потери качества изображения.
Удобство
Для колец зуммирования и фокусировки подобран комфортный вращающий момент. Бесшумное кольцо управления можно использовать для управления диафрагмой, ISO или коррекцией экспозиции.
Гибкая настройка
Блокировка АФ, замер экспозиции, брекетинг и многое другое. Вы можете назначить кнопкам "Fn" на объективе в общей сложности 21 различную функцию.
Фокусировка
С помощью информационного экрана ОСИД (OLED) можно быстро проверять диафрагму, расстояние фокусировки, точное фокусное расстояние, ISO и глубину резко изображаемого пространства прямо на объективе.