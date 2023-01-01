Объектив Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S
Код товара : УТ-00066384
Артикул : @ JMA001DA
60 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
62
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
47° (35 мм)
Конструкция объектива
12 элементов в 9 группах (2 асферических, 2 со сверхнизким коэффициентом дисперсии)
Физические характеристики
Вес
415 г
Размеры товара
76 х 86.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-90, чехол CL-C1
Описание
Стандартный 50-мм объектив: компактный, легкий, резкий, без аберраций. Фокусировочная система оптимизирована для новых беззеркальных камер Nikon Z: она работает быстро, точно и бесшумно. 2 асферических элемента и 2 элемента со сверхнизкой дисперсией успешно корректируют дисторсию, хроматические аберрации, кому – даже на самых границах изображения. Резкость начинается прямо от f/1.8 – нет необходимости прикрывать диафрагму. Новый дизайн оптики идеален для видео: тихий автофокус без рыскания и «дыхания». Покрытия Nano Crystal Coat и и Super Integrated Coating легко справляются с бликами и ореолами при контровом свете. 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света. Защита от пыли и влаги позволяет снимать при сложных погодных условиях.
Объектив составляет прекрасную сбалансированную пару для Z 7 или Z 6. Кольцо фокусировки можно запрограммировать на изменение другой функции: например, на управление диафрагмой или коррекцию экспозиции.