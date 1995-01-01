Nikon Nikkor Z 50mm f/1.4 – классический выбор для портретной съемки, уличной фотографии и других жанров, в которых вы хотите творчески управлять глубиной резкости и эффектно размывать задний план. Оптическая схема, с одной стороны, значительно сложнее по сравнению со старым AF-S 50/1.4 (выпускавшимся еще для зеркальных камер), а с другой стороны – гораздо проще, чем у Nikkor Z 50/1.8, который принадлежит к S-серии. Здесь используется 10 элементов в 7 группах, из них 1 асферический. Как можно видеть из MTF графиков, резкость на открытой диафрагме у Z 50mm f/1.4 не самая высокая, заметно существенно снижение контраста от центра к периферии кадра, но для художественной съемки это не должно стать помехой.

Тремя большими плюсами объектива являются доступная цена, высокая светосила и приятный рисунок (боке): размытие фона очень мягкое, без контуризации, с красивыми округлыми бликами, чему способствует использование 9-лепестковой скругленной диафрагмы. Если вам необходима максимальная резкость по всему полю изображения – просто закройте диафрагму f/4 - f/5.6. Первые независимые обзоры отмечают низкий уровень аберраций: ни дисторсия, ни виньетирование не доставят вам проблем, а хроматические аберрации заметны только по краям изображения. Возможно, при тестировании использовались цифровые коррекции, которые сейчас предлагают все камеры Nikon – этого мы не знаем. В любом случае, если вы хотите получить снимки отличного качества прямо из камеры – с этим у Nikkor Z 50mm f/1.4 нет никаких проблем.

Фокусировка (при использовании на современных камерах) осуществляется быстро и плавно, за счет внутреннего перемещения линз, передняя часть объектива не выезжает из корпуса. Использование плавающих групп линз также позволяет скорректировать аберрации, возникающие при съемке на минимальной дистанции фокусировки (0.37 м) – для крупных планов этот объектив также хорошо подходит. При съемке с ручной фокусировкой вы можете выбрать линейный отклик и задать длину хода кольца от МДФ до бесконечности через меню камеры. Просветляющее покрытие стандартное – многослойное Super Integrated Coating (SIC), в комплекте также идет бленда для защиты от ореолов и бликов при съемке с контровым освещением.

Объектив достаточно компактный и легкий – не самый маленький, но и не слишком большой. Такой размер можно назвать оптимальным, если вы только не ищете максимально компактный, «карманный» сетап. В целом, у Nikon получилось сделать отличный и доступный объектив для художественной и прикладной съемки. Да, не все аберрации исправлены, технически есть некоторые несовершенства, но, на наш взгляд, это прекрасный компромисс между ценой, размерами и качеством, который будет интересен как начинающим фотографам, так и профессионалам.

Характеристики