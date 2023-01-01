Описание

Умеренно-широкоугольный объектив для новых беззеркальных камер Nikon Z. Новая оптическая схема, включающая 3 асферических линзы и 2 элемента со сверхнизкой дисперсией, обеспечивает изображение, свободное от дисторсии, хроматических аберраций, комы и других дефектов. Высокая резкость начиная с f/1.8 – для передачи деталей не нужно прикрывать диафрагму. Быстрый, тихий и точный автофокус прекрасно работает как в фото-, так и видеорежиме. 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света. Защита от пыли и брызг позволяет спокойно снимать в сложных погодных условиях.

Просветляющие покрытия Nano Crystal Coat и Super Integrated Coating эффективно устраняют блики и ореолы при съемке с контровым светом. Объектив легок и компактен, он составляет прекрасную сбалансированную пару для Z 7 или Z 6. Кольцо фокусировки можно запрограммировать на изменение другой функции: например, на управление диафрагмой или коррекцию экспозиции.