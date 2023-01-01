Объектив Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S
Код товара : УТ-00066674
Артикул : @ JMA102DA
72 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
62
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
63° (35 мм)
Конструкция объектива
11 элементов в 9 группах (3 асферических, 2 со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
370 г
Размеры товара
73 х 86 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-89, чехол CL-C1
Описание
Умеренно-широкоугольный объектив для новых беззеркальных камер Nikon Z. Новая оптическая схема, включающая 3 асферических линзы и 2 элемента со сверхнизкой дисперсией, обеспечивает изображение, свободное от дисторсии, хроматических аберраций, комы и других дефектов. Высокая резкость начиная с f/1.8 – для передачи деталей не нужно прикрывать диафрагму. Быстрый, тихий и точный автофокус прекрасно работает как в фото-, так и видеорежиме. 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света. Защита от пыли и брызг позволяет спокойно снимать в сложных погодных условиях.
Просветляющие покрытия Nano Crystal Coat и Super Integrated Coating эффективно устраняют блики и ореолы при съемке с контровым светом. Объектив легок и компактен, он составляет прекрасную сбалансированную пару для Z 7 или Z 6. Кольцо фокусировки можно запрограммировать на изменение другой функции: например, на управление диафрагмой или коррекцию экспозиции.