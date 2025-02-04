Доступный светосильный объектив для полнокадровых беззеркальных камер Nikon Z. Выполнен в легком и компактном корпусе: его вес составляет всего 415 г, а длина - около 8.5 см, поэтому объектив отлично подходит для повседневного ношения, съемки в путешествиях, стрит-фотографии и так далее. Оптическая схема включает в себя 11 элементов в 9 группах, из них 2 асферических. Как можно видеть из графиков MTF, резкость на открытой диафрагме немного уступает модели Nikkor Z 35mm f/1.8 S, однако это компенсируется мягким, красивым боке с трехмерным эффектом. У этого объектива очень приятный рисунок, подталкивающий снимать на открытой диафрагме, с малой глубиной резкости, хотя чисто технически, в плане коррекции аберраций, – это далеко не самый совершенный объектив Nikon.

Благодаря линейному шаговому STM-мотору фокусировка осуществляется быстро, точно и практически бесшумно. При фокусировке используются плавающие группы линз, поэтому передняя часть корпуса не выезжает вперед, а при съемке с минимальной дистанции (27 см) аберрации оптики находятся на умеренном уровне. Корпус объектива защищен от попадания внутрь пыли и влаги. Спереди присутствует резьба для светофильтров диаметром 62 мм, а для защиты от бликов в комплекте идет пластиковая бленда. Просветление линз многослойное, но не самого передового уровня – Nikon SIC (Super Integrated Coating).

Nikkor Z 35mm f/1.4 обладает довольно широким углом поля зрения, но при этом практически не искажает перспективу, поэтому хорошо подходит для съемки людей (портреты, репортаж, стрит-фотография, съемка на мероприятиях, свадьбах), а также для пейзажной и предметной съемки.