Объектив Nikon Nikkor Z 28mm f/2.8
Код товара : УТ-00066868
Артикул : @ JMA105DA
32 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Стабилизатор изображения
нет
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальное фокусное расстояние, мм
28
Максимальное фокусное расстояние, мм
28
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.19 м
Угол поля зрения
FX: 75°, DX: 53°
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах (включая 2 асферические линзы)
Число лепестков диафрагмы
7
Физические характеристики
Вес
155 г
Размеры
70 х 43 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Светосильный широкоугольный объектив f/2,8 с постоянным фокусным расстоянием. Поймайте объем. Снимайте крупно. Неповторимо. Этот небольшой и относительно недорогой полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 28 мм для беззеркальных фотокамер обеспечивает насыщенность цветов и контрастность при повседневной съемке. Где бы вы ни снимали — на городских улицах или на природе, — фотографии и видеоролики получаются резкими даже при слабом освещении.
Широкий охват и естественность изображения
Угол зрения объектива NIKKOR Z 28mm f/2.8 шире, чем поле зрения человека. При этом он остается в рамках оптимальных значений и идеально подходит для съемки на природе и на городских улицах. Он также хорош при съемке крупных планов и придает видеороликам кинематографический оттенок.
Мягкое размытие фона
Создавайте выразительные портреты в естественной обстановке и на городских улицах. Широкий байонет Z, светосила f/2,8 и 7-лепестковая диафрагма помогают достигать невероятно нежного округлого боке. Можно четко сфокусироваться на объекте и красиво размыть фон.
Динамичные крупные планы
Этот широкоугольный объектив обеспечивает потрясающую резкость даже при фокусировке с близкого расстояния. Это пригодится во многих случаях — от стильной фуд-фотографии до портретной съемки. Минимальное расстояние фокусировки 0,19 м позволяет снимать всего в 19 см от объекта.
Быстрая и бесшумная автофокусировка
Система многоприводной фокусировки Nikon Z работает быстро, плавно, точно и бесшумно. Значительно уменьшены аберрации, что позволяет объективу быстро фокусироваться даже при съемке с близкого расстояния. Бесшумная фокусировка идеально подходит для съемки видео.
Неповторимый кинематографический стиль
Фокусное расстояние 28 мм классическое для кинематографа, и с объективом NIKKOR Z 28mm f/2.8 у вас легко получится добиться похожего эффекта. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, поэтому смена фокуса не окажет заметного влияния на угол зрения. Кроме того, этот объектив настолько легкий, что с ним удобно снимать и с рук, и со стабилизатора.
28 мм (на камере формата FX)
Широкий угол зрения 28 мм при использовании с полнокадровыми беззеркальными фотокамерами серии Z. Идеально подходит для съемки пейзажей, городских сюжетов и насыщенных крупных планов.
42 мм (на камере формата DX)
Угол зрения 42 мм при использовании с беззеркальными фотокамерами формата DX серии Z. То что нужно для съемки портретов и ярких влогов.
Компактный
С этим небольшим широкоугольным объективом очень комфортно работать: его можно вообще не снимать с фотокамеры. Не упустите неповторимый момент.
Настраиваемый
Используйте объектив NIKKOR Z 28mm f/2.8 в любой ситуации, не привлекая внимания. Бесшумному кольцу управления можно назначить функцию настройки фокуса, диафрагмы, коррекции экспозиции или ISO.
Защищенный
Благодаря защите от пыли и капель воды этот объектив можно использовать для широкоформатных уличных кадров в дождливую погоду, даже если придется снимать с низкой точки близко к земле ¹.
¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.