Описание

Светосильный широкоугольный объектив f/2,8 с постоянным фокусным расстоянием. Поймайте объем. Снимайте крупно. Неповторимо. Этот небольшой и относительно недорогой полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 28 мм для беззеркальных фотокамер обеспечивает насыщенность цветов и контрастность при повседневной съемке. Где бы вы ни снимали — на городских улицах или на природе, — фотографии и видеоролики получаются резкими даже при слабом освещении.

Широкий охват и естественность изображения

Угол зрения объектива NIKKOR Z 28mm f/2.8 шире, чем поле зрения человека. При этом он остается в рамках оптимальных значений и идеально подходит для съемки на природе и на городских улицах. Он также хорош при съемке крупных планов и придает видеороликам кинематографический оттенок.

Мягкое размытие фона

Создавайте выразительные портреты в естественной обстановке и на городских улицах. Широкий байонет Z, светосила f/2,8 и 7-лепестковая диафрагма помогают достигать невероятно нежного округлого боке. Можно четко сфокусироваться на объекте и красиво размыть фон.

Динамичные крупные планы

Этот широкоугольный объектив обеспечивает потрясающую резкость даже при фокусировке с близкого расстояния. Это пригодится во многих случаях — от стильной фуд-фотографии до портретной съемки. Минимальное расстояние фокусировки 0,19 м позволяет снимать всего в 19 см от объекта.

Быстрая и бесшумная автофокусировка

Система многоприводной фокусировки Nikon Z работает быстро, плавно, точно и бесшумно. Значительно уменьшены аберрации, что позволяет объективу быстро фокусироваться даже при съемке с близкого расстояния. Бесшумная фокусировка идеально подходит для съемки видео.

Неповторимый кинематографический стиль

Фокусное расстояние 28 мм классическое для кинематографа, и с объективом NIKKOR Z 28mm f/2.8 у вас легко получится добиться похожего эффекта. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, поэтому смена фокуса не окажет заметного влияния на угол зрения. Кроме того, этот объектив настолько легкий, что с ним удобно снимать и с рук, и со стабилизатора.

28 мм (на камере формата FX)

Широкий угол зрения 28 мм при использовании с полнокадровыми беззеркальными фотокамерами серии Z. Идеально подходит для съемки пейзажей, городских сюжетов и насыщенных крупных планов.

42 мм (на камере формата DX)

Угол зрения 42 мм при использовании с беззеркальными фотокамерами формата DX серии Z. То что нужно для съемки портретов и ярких влогов.

Компактный

С этим небольшим широкоугольным объективом очень комфортно работать: его можно вообще не снимать с фотокамеры. Не упустите неповторимый момент.

Настраиваемый

Используйте объектив NIKKOR Z 28mm f/2.8 в любой ситуации, не привлекая внимания. Бесшумному кольцу управления можно назначить функцию настройки фокуса, диафрагмы, коррекции экспозиции или ISO.

Защищенный

Благодаря защите от пыли и капель воды этот объектив можно использовать для широкоформатных уличных кадров в дождливую погоду, даже если придется снимать с низкой точки близко к земле ¹.

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.