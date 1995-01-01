Объектив Nikon Nikkor Z 28-135mm f/4 PZ предназначен, прежде всего, для съемки видео: моторизированный привод трансфокатора (Power Zoom) позволяет осуществлять «наезд» и «отъезд» камеры с постоянной скоростью. В меню камер Z9, Z8 и Z6 III можно выбрать 1 из 11 настроек скорости работы зума. При использовании 2х цифрового зума при записи видео (Hi-Res Zoom), который поддерживается камерами Z9 и Z8 при съемке в 4К, максимальное фокусное расстояние можно увеличить до эквивалента 270 мм – без потери качества. При трансфокации все перемещения линз происходят внутри корпуса, а центр тяжести сдвигается всего на 2 мм, что крайне важно при использовании электронных стабилизаторов и других аналогичных подвесов.

Автофокус работает быстро и плавно благодаря использованию STM моторов, а «дыхание фокуса» практически полностью подавлено: при изменении дистанции фокусировки границы кадра не смещаются. При ручной фокусировке работает линейный отклик, при котором повороты кольца на определенный градус всегда будет приводить к перемещению фокуса на одну и ту же дистанцию, что важно для профессионального фокус-пулинга. Совместимые камеры Nikon также позволяют задать определенную дистанцию фокусировки: при нажатии на одну из пользовательских кнопок фокус будет моментально переводиться на нее (Focus Recall). Максимальное увеличение при фокусных расстояниях 55-135 мм остается неизменным и составляет 0.25х – отличный показатель для съемки крупным планом. Важно сказать, что объектив не является полностью парфокальным, то есть фокус немного смещается при трансфокации, однако здесь надо вспомнить, что 100% парфокальные зумы на полный кадр стоят кратно дороже (и, как правило, они при этом полностью мануальные).

Оптическая схема включает 18 элементов в 13 группах, из них 3 низкодисперсионных (ED), 1 асферический низкодисперсионный, 4 простых асферических и элементы с покрытием Meso Amorphous Coat, противодействующие появлению ореолов и бликов, снижению контраста при съемке с контровым светом. Специальные элементы (асферические и низкодисперсионные) корректируют большую часть аберраций. Из оставшихся можно назвать дисторсию (бочкообразную в широкоугольном положении и подушкообразную на длинном конце) – но это лечится включением электронной коррекции. Хроматические аберрации также не исправлены до конца.

Объектив выполнен в достаточно компактном и легком для своего класса корпусе, что важно при съемке с рук и при балансировке на подвесах. Многофункционально кольцо Control Ring можно настроить на плавное, бесступенчатое изменение диафрагмы. Съемная прямоугольная бленда имеет специальное раздвижное окошко для вращения поляризационного или варио-ND светофильтра.

Характеристики