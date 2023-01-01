Объектив Nikon Nikkor Z 24-70mm f/4 S
Код товара : УТ-00066064
Артикул : @ JMA704DA
72 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
24
Максимльное фокусное расстояние, мм
70
Относительное отверстие
1:4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м (для всех фокусных)
Угол поля зрения
84° - 34°20' (35 мм)
Конструкция объектива
14 элементов в 11 группах (3 асферических, 1 со сверхнизкой дисперсией, 1 гибридный асферический-низкодисперсионный)
Физические характеристики
Вес
500 г
Размеры товара
77.5 х 88.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-85, чехол CL-C1
Описание
Стандартный зум-объектив, идущий в комплекте с беззеркальными камерами Nikon Z 7 и Z 6. Компактный и легкий объектив, идеально сбалансированный для этих фотоаппаратов. Резкость превзойдет ваши ожидания – она значительно выше, чем у среднестатистического «китового зума». Новая оптическая схема с минимальным уровнем хроматических аберраций, дисторсии и комы. Просветляющие покрытия Nano Crystal Coat и Super Integrated Coating успешно справляются с бликами и ореолами при контровом свете. Фторсодержащее покрытие передней линзы отталкивает воду, пыль и легко очищается от жировых загрязнений. Фокусировка внутренняя. Объектив защищен от проникновения пыли и брызг.
Линейный шаговый фокусировочный мотор работает быстро и тихо: идеально для видео, а также для ситуаций, когда требуется соблюдение абсолютной тишины. Кольцо фокусировки можно запрограммировать на изменение другой функции: например, на управление диафрагмой или коррекцию экспозиции.