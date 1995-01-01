NIKKOR Z 24–70 мм f/2.8 S II – это инженерное достижение, первый профессиональный объектив 24–70 мм с внутренним зумом, а также самый легкий в своем классе (на момент анонса, 22 августа 2025 г.). При весе всего 675 г этот универсальный объектив стал еще более устойчивым и удобным в использовании благодаря корпусу, который не выдвигается и не убирается при изменении фокусного расстояния. Если у модели первого поколения три больших стеклянных элемента располагались прямо у переднего края корпуса, то теперь там находится 1 асферический элемент, а общее количество элементов в передней трети объектива снизилось с 7 до 3. Это существенно сбалансировало весь объектив, убрало перевес на передний край.

Универсальный, устойчивый, прочный

Внутренний зум значительно улучшает защиту от пыли и влаги: отсутствует эффект всасывания пыли при выезде передней части, капли воды также не могут попасть внутрь на складывающемся тубусе. Поэтому вы можете смело отправляться в путь, не беспокоясь о сохранности своего оборудования. Оправа объектива не мешает съёмке крупным планом, а при установке на внешний подвес вам не требуется заново производить балансировку при изменении фокусного расстояния. Еще одна положительная новость для любителей видео: дыхание фокуса снижено в 2 раза, по сравнению с предыдущей моделью.

Новый механизм фокусировки

Это первый зум-объектив, использующий новый привод Silky Swift Voice Coil Motor (SSVCM) на базе магнитных катушек. Nikon заявляет, что автофокус стал работать в 5 раз быстрее (при использовании с камерами, оснащенными процессором Expeed 7), а также на 50% тише и на 60% точнее в слежении при одновременном зуммировании.

Более плавное и выраженное боке

Новая оптическая конструкция оснащена прецизионно изготовленными асферическими линзами, которые прекрасно формируют свет. Размытие на переднем и заднем планах выражено очень хорошо, с плавным переходом в нерезкость, что создаёт впечатление, будто вы снимали светосильным фикс-объективом. 11-лепестковая диафрагма сохраняет скругленную форму в широком диапазоне значений, что улучшает передачу расфокусированных источников света, а в закрытых положениях (f/16, f/22) формирует красивые 11-конечные звездочки. Диафрагмой можно управлять как с камеры, так и с помощью кольца на корпусе, которое вращается с отсечками или полностью плавно – второе важно для творческой видеозаписи.

Максимальное увеличение в положении 70 мм составляет 0.32х – это еще далеко от макро, но позволяет создавать прекрасные крупные планы. Выделенное кольцо для ручной фокусировки помогает наводиться точно и плавно: для этого даже не нужно переключаться в ручной режим, просто поверните кольцо для доведения фокуса в нужную точку. Направление вращения, линейность / нелинейность отклика и длину хода кольца можно настроить через меню камеры.

Бленда HB-117 оснащена открывающимся лючком для возможности работы со светофильтрами во вращающихся оправах (поляризационные, Vario ND, эффектные).

Две пользовательские кнопки L-Fn позволяют привязать к себе какую-либо функцию для быстрого доступа. Они расположены таким образом, чтобы всегда быть под рукой, снимаете ли вы с горизонтальной или с вертикальной ориентацией кадра.

Диаметр резьбы для светофильтров уменьшился с 82 до 77 мм – такие фильтры немного дешевле и легче. Кроме того, по размеру они совпадают с фильтрами для Nikon Z 70-200/2.8 S.

Для защиты от бликов и ореолов применяются такие покрытия как Meso Amorphous Coat, ARNEO и Nano Crystal Coat.

Характеристики