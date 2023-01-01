Описание

Профессиональный стандартный зум-объектив f/2,8

Представляем универсальный светосильный зум-объектив с фокусным расстоянием 24–70 мм в компактном корпусе. Этот полнокадровый объектив для беззеркальных фотокамер надежно герметизирован и оснащен улучшенной оптикой. Это рабочая лошадка, на которую можно положиться в любых условиях даже при недостатке освещения.

Потрясающие снимки. Захватывающие рассказы



Расскажите свою историю с помощью профессионального стандартного зум-объектива, который подстраивается под вас. Этот объектив 24–70 мм с диафрагмой f/2,8 обеспечивает высокую детализацию и отличное качество при съемке крупным планом — выше, чем у аналогов с таким же фокусным расстоянием. Параметры съемки можно менять прямо на объективе, а надежный корпус позволяет брать его с собой повсюду.



Подлинная глубина



Широкий байонет Z, постоянная светосила f/2,8 и скругленное отверстие 9-лепестковой диафрагмы дают отличный результат при любом освещении. Снимки приобретают сияние и плавный естественный эффект боке до самого края кадра.

Потрясающие крупные планы



Отличная резкость, которая по мере приближения к объекту только увеличивается. Минимальное расстояние фокусировки 0,38 м во всем диапазоне зуммирования обеспечивает полный контроль кадра: от крупных планов до фокуса на бесконечности.

Бликам — нет



17 элементов в 15 группах обеспечивают идеальную передачу даже точечных источников света. Покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat исключают двоение изображения и блики при наличии нескольких источников света.

Больше света. Больше свободы

Репортажная съемка. Свадьбы. Коммерческие проекты. Каждая деталь сюжета воспроизводится с потрясающей точностью, что бы вы ни снимали. Даже звезды и уличные фонари сохраняют округлую форму. А если обстоятельства требуют видеосъемки, глубину резко изображаемого пространства можно менять прямо на объективе.



Один объектив. Любой объект съемки

Объектив надежно герметизирован и подходит для ежедневного профессионального использования. Фторсодержащее покрытие защищает объектив от воды, пыли и грязи без потери качества изображения.





Удобство. Для колец зуммирования и фокусировки подобран комфортный вращающий момент. А кольцо управления можно использовать для бесшумного контроля диафрагмы и коррекции экспозиции. Гибкая настройка. Блокировка АФ, замер экспозиции, брекетинг. Вы можете назначить кнопке «Fn» на объективе в общей сложности 21 различную функцию. Фокусировка. С помощью информационного экрана ОСИД (OLED) можно быстро настраивать диафрагму, расстояние фокусировки, точное фокусное расстояние и глубину резко изображаемого пространства прямо на объективе.



