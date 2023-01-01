Описание

Собираетесь в путешествие? Благодаря широкому диапазону зуммирования 24–200 мм и красивому боке этот быстро фокусирующийся зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер может стать единственным объективом, который заменит все остальные. Он легкий, легко помещается в небольшие комплекты оборудования, обеспечивает высокую детализацию при съемке фотографий и видеороликов, а также защищен от пыли и влаги.

Снимайте объекты крупным планом или захватывайте сцену целиком

Этот полнокадровый зум-объектив с диапазоном от широкоугольного до телефото позволяет получать фотографии и видеоролики с великолепной детализацией, яркими цветами и мягким боке. Фокусировка быстрая и тихая, а VR в объективе помогает сохранять четкость каждого кадра. Идеально подходит как для съемок в тесной медине в сумерках, так и восхода солнца над широкой равниной.

Превосходный контраст

Асферическая линза из стекла ED и асферические элементы объектива обеспечивают минимальный уровень искажений во всем диапазоне зуммирования. Вы получаете четкие изображения с яркими цветами и глубоким контрастом, независимо от того, снимаете ли вы в широкоугольном положении или в положении телефото.

Резкость и четкость изображений

Покрытие ARNEO предотвращает двоение изображения и блики. Получаются более четкие изображения даже при съемке источников прямого света в широкоугольном положении. Точечные источники света, такие как уличные фонари ночью, воспроизводятся точно.

Четкие изображения при слабом освещении

Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать четкие фото с приближением далеких объектов в сумерках или бескрайние пейзажи и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат.²

Резкие снимки крупным планом

Цветок, прорастающий сквозь бетон. Узоры на фотографиях пейзажей и портретах. С близким расстоянием фокусировки, которое начинается всего с 0,5 м (в положении 24 мм), вы получаете полный контроль над кадром при съемке крупным планом.

Видеоролики о путешествиях никогда не выглядели так хорошо

Снимайте изумительные полнокадровые видеоролики благодаря оптической системе NIKKOR особой конструкции, которая позволит добиться наилучших результатов от фотокамеры Nikon Z. Бесшумная автофокусировка. Легкое, стабильное управление диафрагмой помогает естественно изменять экспозицию. При этом уменьшены такие нежелательные эффекты, как «дыхание фокуса» и сдвиг фокуса во время зуммирования.

Компактный, сбалансированный, защищенный

С этим полнокадровым зум-телеобъективом для беззеркальных фотокамер удобно путешествовать. Благодаря крупному байонету Z обеспечивается уникальная конструкция — более крупные линзы размещаются сзади, что гарантирует превосходный баланс и управляемость.

Путешествуйте в любой уголок мира

Объектив защищен от пыли и капель воды. Фторсодержащее покрытие эффективно защищает объектив от воды, пыли и грязи без потери качества изображения.

Выдержит все

Этот объектив весит всего 570 г и позволяет использовать фильтры 67 мм. Переключатель блокировки зума обеспечивает защиту объектива во втянутом положении, когда он не используется.

¹ В соответствии со стандартами CIPA.

² Для обеспечения максимальной производительности VR убедитесь, что на вашей фотокамере Nikon установлена последняя версия прошивки.