Объектив Nikon Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1
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Описание
Доступный зум-объектив для повседневной фото- и видеосъемки
Откройте для себя свободу рассказывать еще больше историй благодаря легкому, удобному для переноски объективу с мощным возможностям макросъемки и гибкому диапазону зуммирования. Удобство сочетается с универсальностью в полнокадровом объективе Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1.
Раскройте свой творческий потенциал
Преобразуйте свое видение кадра одним поворотом кольца зума. От уличных снимков и путешествий до портретов и передачи деталей отдаленных объектов – оцените универсальность легкого универсального 4.4-кратного зум-объектива.
Удобен для приключений
Будь то поход, отпуск или просто прогулка с друзьями, объектив Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1 – идеальный спутник в путешествиях и отлично подходит для любой полнокадровой беззеркальной камеры Nikon серии Z.
Объектив, который вам понравится брать с собой
Объектив Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1 весит всего 350 г, а его длина составляет всего 10.6 см, что делает его достаточно легким и компактным для ношения в течение всего дня.
Точная автофокусировка
Точная и очень тихая автофокусировка для фото и видео благодаря встроенному бесшумному шаговому двигателю (STM).
Настраиваемое кольцо управления Control Ring
Плавная, бесшумная регулировка основных параметров съемки, включая диафрагму, экспозицию и ручную фокусировку.
Заполните кадр
Добейтесь передачи мельчайших деталей благодаря потрясающей возможности съемки крупным планом с увеличением до половины натуральной величины (0.5x). Красивое размытие фона в телеположении позволяет выделить ваши объекты. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 20 см в широкоугольном положении и 28 см – в длиннофокусном.
Характеристики
- Байонет: Nikon Z
- Фокусное расстояние: 24 - 105 мм
- Относительное отверстие: 1:4 - 1:7.1
- Минимальная диафрагма: 1:22 - 1:40
- Минимальная дистанция фокусировки: 24 мм: 0.2 м, 105 мм: 0.28 м (макс. увеличение 1:2 в диапазоне 70-105 мм)
- Угол поля зрения: 84° - 23° 10'
- Конструкция объектива: 12 элементов в 10 группах, из них 2 асферических и 1 со сверхнизкой дисперсией (ED)
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Число лепестков диафрагмы: 7
- Физические характеристики
- Вес: 350 г
- Размеры: 73.5 х 106.5 мм
- Прочие особенности
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги
- Дата анонса: январь 2026 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя