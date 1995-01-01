Доступный зум-объектив для повседневной фото- и видеосъемки

Откройте для себя свободу рассказывать еще больше историй благодаря легкому, удобному для переноски объективу с мощным возможностям макросъемки и гибкому диапазону зуммирования. Удобство сочетается с универсальностью в полнокадровом объективе Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1.

Раскройте свой творческий потенциал

Преобразуйте свое видение кадра одним поворотом кольца зума. От уличных снимков и путешествий до портретов и передачи деталей отдаленных объектов – оцените универсальность легкого универсального 4.4-кратного зум-объектива.

Удобен для приключений

Будь то поход, отпуск или просто прогулка с друзьями, объектив Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1 – идеальный спутник в путешествиях и отлично подходит для любой полнокадровой беззеркальной камеры Nikon серии Z.



Объектив, который вам понравится брать с собой

Объектив Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1 весит всего 350 г, а его длина составляет всего 10.6 см, что делает его достаточно легким и компактным для ношения в течение всего дня.



Точная автофокусировка

Точная и очень тихая автофокусировка для фото и видео благодаря встроенному бесшумному шаговому двигателю (STM).



Настраиваемое кольцо управления Control Ring

Плавная, бесшумная регулировка основных параметров съемки, включая диафрагму, экспозицию и ручную фокусировку.



Заполните кадр

Добейтесь передачи мельчайших деталей благодаря потрясающей возможности съемки крупным планом с увеличением до половины натуральной величины (0.5x). Красивое размытие фона в телеположении позволяет выделить ваши объекты. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 20 см в широкоугольном положении и 28 см – в длиннофокусном.

Характеристики