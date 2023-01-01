Описание

Компактный сверхширокоугольный зум-объектив Nikkor Z 17-28mm f/2.8. Отлично подходит для съемки пейзажа, архитектуры, репортажа и видеосъемки. Высокая светосила позволяет эффектно размывать задний план, а также снимать при недостаточной освещенности, не слишком задирая ISO. 9-лепестковая диафрагма обеспечивает создание приятных округлых бликов в расфокусированных областях изображения. Благодаря небольшому весу (450 г), а также внутренней трансфокации и фокусировке, объектив отлично балансируется на электронных стабилизаторах (стедикамах). Минимальная дистанция фокусировки 0.19 м позволяет фокусироваться на предметах, находящихся всего в нескольких сантиметрах от передней линзы, что позволяет создавать кадры с необычной перспективой.

Оптическая схема включает несколько специальных линз: 3 элемента со сверхнизкой дисперсией (1 Super ED + 2 ED) успешно корректируют хроматические аберрации, а 3 асферических линзы обеспечивают высокую резкость от края до края, а также исправляют линейную дисторсию (искажения геометрии) и кому. Благодаря фокусировке с использованием «плавающих» групп, качество изображения не падает при съемке на минимальных дистанциях. Бесшумный STM мотор обеспечивает одновременно быстрое и плавное наведение на резкость, что важно как для фото- так и для видеосъемки. Важной деталью для видеографов является то, что у объектива практически отсутствует «дыхание фокуса», то есть границы кадра не смещаются при переводе фокуса с ближней дистанции вдаль и обратно.

Корпус объектива защищен от попадания пыли и влаги.

Nikkor Z 17-28mm f/2.8 относится к базовой, доступной линейке оптики Nikkor Z, он может стать прекрасной парой для стандартного зума Nikkor Z 28-75mm f/2.8.