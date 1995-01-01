Благодаря широкому байонету Z от Nikon делать снимки с помощью этого объектива как в широкоугольном положении, так и в портретном, сохраняют максимальную детализацию, глубину и множество цветовых оттенков. Покажите всем, как восхитительно красив ваш город. Сделайте потрясающе естественные групповые снимки или ведите репортажную съемку, чтобы запечатлеть великолепие момента. Опробуйте объектив в видеосъемке: четкость и резкость изображения приятно порадуют вас.

В гуще событий

В широкоугольном положении объектив отлично подходит для съемки в условиях ограниченного пространства. Минимальное расстояние фокусировки 0,2 м позволяет четко фокусироваться на деталях вблизи.

Искренние эмоции

Даже при недостаточном освещении вы сможете запечатлеть эмоции и движения, ничего не упустив. Мягкое боке выделит объекты съемки на красиво размытом фоне.

Великолепное видео

Этот объектив позволяет легко переходить от широкого угла к крупным планам. Видеоролики разрешением 4K получаются резкими и четкими даже при съемке на ходу.

Здесь и сейчас

Объектив NIKKOR Z превосходно проявляет себя независимо от того, снимаете вы фото или видео. Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать четкие фото в сумерках и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. При этом фокусировка выполняется быстро и почти бесшумно.

Полный контроль

Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.

Всегда во всеоружии

Теперь вы не пропустите ни одного великолепного кадра. Бескнопочный парковочный механизм объектива работает быстро и просто. Для втягивания или вытягивания объектива достаточно поворота кольца зуммирования.

Компактный

Этот зум-объектив для беззеркальных фотокамер формата DX весит всего 135 г и во втянутом состоянии почти не выступает из корпуса фотокамеры. Втянутый объектив фиксируется и надежно удерживается на месте.