Nikkor Z 16-50mm f/2.8 DX VR – универсальный светосильный зум для камер APS-C формата, представленный компанией Nikon в октябре 2025 г. Диапазон фокусных расстояний (24-75 мм в эквиваленте полного кадра) делает его пригодным как для съемки широких панорам или съемки в небольших пространствах, так и для получения прекрасных портретов. Минимальная дистанция фокусировки 0.15~0.25 м обеспечивает отличные возможности для фотографирования крупным планом. Наконец, встроенный оптический стабилизатор с эффективностью 5 ступеней экспозиции (по центру, по стандартам измерения CIPA) придется очень кстати, так как DX камеры Nikon пока что не оснащаются встроенной матричной стабилизацией.

Оптически объектив показывает превосходные результаты, во многом благодаря оптической схеме 12/11, включающей 2 асферических и 1 низкодисперсионный ED элемент. Как можно видеть и на графиках MTF, и на примерах изображений, на открытой диафрагме объектив обеспечивает превосходную резкость и контраст практически по всему полю кадра, с небольшим снижением лишь на экстремальной периферии, в самых уголках изображения. В положении 50 мм детализация чуть снижается, но все равно остается на очень хорошем уровне. Дисторсии и виньетирования практически нет – возможно, здесь приложили руку неотключаемые цифровые коррекции, но это не так важно, поскольку нас же больше интересует результат, а он достигнут. Очень качественно подавляются хроматические аберрации (каемки из ложных цветов, обычно зеленого и пурпурного): обычно их можно заметить только специально, да и то – только в самых углах изображения.

Характер размытие фона (боке) очень мягкий и приятный для глаз – во всяком случае, для зум-объектива. Да, асферики дают немного «луковых колец» в бликах, а по углам на открытой диафрагме круглые блики чуть срезает (это характерно почти для всех светосильных объективов), но это уже если очень сильно придираться, учитывая что это не специализированный портретный фикс.

Комбинация f/2.8 и оптического стабилизатора дает возможность получать отличные результаты при съемке с рук, даже при сильном дефиците света: в сумерки, в золотые часы рассвета и заката, в помещениях с приглушенным освещением и так далее. Фокусировка внутренняя, с помощью плавающих групп, поэтому даже на минимальной дистанции аберрации не возрастают. Скорость автофокуса будет сильно зависеть от используемой камеры: получше с Z50 II и похуже с более старыми моделями на процессоре Expeed 6. Наведение на резкость плавное, также минимизировано «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции), что важно для записи видео.

На корпусе не так много органов управления: кольцо трансфокации и универсальное кольцо Control Ring, которое может отвечать за ручной фокус, управление диафрагмой, ISO и другими параметрами, – в зависимости от того, что вы на него назначите. Control Ring вращается плавно и бесшумно. Корпус обладает защитой от пыли и влаги: все стыки и байонетное соединение с камерой снабжены специальными уплотнителями. Для защиты от бликов и потери контраста при контровом свете в комплекте идет бленда. И, конечно, имеется многослойное просветление линз Nikon Super Integrated Coating (SIC).

Отдельно стоит отметить малый вес объектива: всего 330 г. Камера с ним ощущается легкой и хорошо сбалансированной, отсутствует утомляемость при длительной съемке.

В целом, если вы ищете универсальный объектив, который обладает отличным качеством изображения и готов выполнить самые разные задачи, то Nikkor Z 16-50mm f/2.8 DX VR – это отличный выбор. Да, его цена достаточно высока, но близких, таких же светлых альтернатив сейчас, на начало 2026 года, по большому счету нет.

Характеристики