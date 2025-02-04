14–24 мм для профессионалов

Постоянная светосила f/2,8

Покрытие ARNEO

Качество линейки S

Дисплей OLED

Широкий взгляд на мир

Этот невероятно легкий зум-объектив 14–24 мм — универсальный инструмент для творчества. Широкий байонет Z и постоянная светосила f/2,8 обеспечивают качество изображения, сопоставимое с таковым у объективов с постоянным фокусным расстоянием. Фокусировка быстрая, плавная и бесшумная, и вы можете управлять параметрами съемки прямо с объектива.

Переменчивое ощущение места

Широкие просторы. Внутреннее пространство. От иммерсивных сверхшироких композиций до широкоформатных снимков, создающих реальное ощущение места. Исключительная резкость, детализация и цвет — снимаете ли вы фото или видео.

Красивые ночные сцены

Точечные источники света, такие как звезды или городские огни, больше не требуют трудоемкого редактирования. Превосходные оптические характеристики и высокое разрешение гарантируют, что мелкие детали вокруг источников света будут точно воспроизведены по всему кадру.

Превосходные оптические характеристики

Исключительная четкость по всему кадру. Уменьшение освещенности по краям кадра эффективно контролируется даже при широко открытой диафрагме. Разработанные Nikon покрытия Nano Crystal Coat и ARNEO эффективно устраняют двоение изображения и блики даже при контровом освещении.

Плавный, бесшумный и быстрый

Будь то съемка фото или видео, вы можете точно управлять изображением. Для колец зуммирования и фокусировки подобран комфортный вращающий момент. Автофокусировка работает плавно и бесшумно, «дыхание фокуса» и сдвиг фокуса во время зуммирования практически отсутствуют.

Прочный и надежный

Настоящая рабочая лошадка, этот объектив для беззеркальных фотокамер готов к работе даже в самых сложных условиях. Все движущиеся части объектива надежно защищены от пыли и капель воды. Байонет из алюминиевого сплава снижает вес, увеличивая при этом надежность.

Сверхкомпактный

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S — это самый короткий в мире полнокадровый сверхширокоугольный зум-объектив со светосилой f/2,8 ¹. Он весит всего 650 г, так что его можно брать в дальние поездки.

Поддержка фильтров

Компактная конструкция позволяет использовать навинчивающиеся фильтры 112 мм вместе с прилагаемой специальной блендой объектива. Гнездо для заднего фильтра позволяет использовать цветные гелевые фильтры.

Долговечный

Разработанное Nikon фторсодержащее покрытие защищает объектив от воды, пыли и грязи без потери качества изображения. Оно также упрощает очистку переднего элемента объектива.