Компактный сверхширокоугольный объектив формата DX (APS-C) для видеоблогов, селфи и широких захватывающих перспектив. Впервые в линейке Nikkor Z объектив оснащен сервоприводом зума, который позволяет плавно менять фокусные расстояния (то есть осуществлять «наезд» или «отъезд» камеры) во время съемки видео. Кроме того, сервопривод позволяет делать это дистанционно: с помощью пульта Nikon ML-L7 или приложения SnapBridge на вашем телефоне. 11 вариантов скорости перемещения: весь диапазон фокусных он проходит за промежуток от 0.55 до 36 секунд (настраивается через меню камеры). Интересно, что и зуммирование, и фокусировка осуществляются внутри корпуса, передняя линза не выезжает из объектива, центр тяжести остается на своем месте. Это особенно важно в том случае, если вы используете для съемки внешний стабилизатор (стедикам).

Широкий угол зрения (от 99°) позволяет с легкостью снимать самого себя с расстояния вытянутой руки. Широкий угол также хорошо подходит для повседневных видео (представьте, что у вас в руках экшен-камера), репортажной съемки с места событий, создания красивых панорам с эффектом присутствия. Современная оптическая схема обеспечивает высокую резкость изображения от края до края кадра, что можно видеть по графикам MTF. Специальные элементы – асферический и низкодисперсионный – исправляют различные аберрации оптики, включая дисторсию, кривизну поля, хроматические аберрации.

За фокусировку отвечает шаговый линейный мотор, который поддерживает все самые новые алгоритмы фокусировки камер Nikon, включая автофокус по глазам и автофокус с интеллектуальным распознаванием объекта съемки. Минимальная дистанция фокусировки составляет 19 см от фокальной плоскости – то есть около 10 см от переднего края объектива. Это позволяет захватывать небольшие интересные детали, мелкие объекты с широкой перспективой на заднем плане.

Оптический стабилизатор VR будет очень кстати для камер Nikon Z начального уровня, которые не оснащены собственной системой стабилизации изображения. Если же у вашей камеры есть матричный стабилизатор, он может работать с ним в паре, повышая общую эффективность. На объективе также располагается бесшумное кольцо управления (Control Ring), которое может быть назначено на одну из функций по вашему выбору: например, с его помощью можно вручную управлять диафрагмой, светочувствительностью или коррекцией автоматической экспозиции.

Формат DX: объектив предназначен в основном для камер Nikon с матрицами APS-C, но также может использоваться и с полнокадровыми фотоаппаратами (в DX режиме).