Объектив с фокусным расстоянием 105 мм для беззеркальных фотокамер из линейки S обеспечивает новый уровень глубины и четкости при макросъемке. Благодаря впечатляющей пропускной способности и продвинутой фокусировке он позволяет добиваться потрясающей резкости, контрастности и боке. Совершенные крупные планы. Завораживающие портреты. В ваших работах — будь то фотографии или видеоролики — объект съемки всегда будет выгодно выделяться.

Прекрасное мягкое боке

С этим макрообъективом ваши снимки будут отличаться исключительной глубиной. Широкий байонет Z, светосила f/2,8 и 9-лепестковая диафрагма со скругленным отверстием дают естественное округлое боке. Снимайте крупные планы, наполненные жизнью.

Четкость на любом расстоянии

Резкость остается безупречной — от крупного плана до бесконечности. Антибликовое покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon предотвращают двоение изображения и блики. Встроенная система подавления вибраций в объективе в сочетании с функциями VR в фотокамере обеспечивают четкость при съемке без штатива даже в условиях низкой освещенности.

Быстрая и плавная фокусировка

Зона фокуса всегда резко прорисовывается, даже при съемке с малой глубиной резко изображаемого пространства. Улучшенная оптическая конструкция предотвращает появление цветной окантовки и делает автофокусировку невероятно быстрой и точной.

Точность при макросъемке

Подчеркните мельчайшие детали предмета, которые делают его особенным. Минимальное расстояние фокусировки 0,29 м позволяет точно фокусироваться на деталях при макросъемке. Переключатель ограничения фокусировки позволяет быстрее фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии 0,29–0,5 м.

Неизменная реалистичность

Объектив NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S оптимизирован для макросъемки. Вы сможете точно управлять параметрами съемки и глубиной резко изображаемого пространства непосредственно с объектива.

Видеосъемка в режиме макро

Оцените тихую автофокусировку и плавное управление диафрагмой. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, поэтому смена фокуса не окажет заметного влияния на угол зрения.

Гибкость решений Nikon

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S позволяет легко менять направление вращения кольца фокусировки ¹, а также устанавливать навинчивающиеся фильтры диаметром 62 мм от знаменитого объектива AF-S Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED.

Создан для работы

Все движущиеся части объектива и байонет надежно защищены от пыли и капель воды. Разработанное Nikon фторсодержащее покрытие переднего элемента защищает объектив от воды, пыли и грязи ².

¹ При использовании с фотокамерами Nikon Z, выпущенными в октябре 2020 года или позднее.

² Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики этого изделия в любое время без предварительного уведомления.