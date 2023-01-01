Объектив Nikon Nikkor Z MC 105mm f/2.8 VR S
Код товара : УТ-00065623
Артикул : @ JMA602DA
99 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
62
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.29 м
Угол поля зрения
формат FX: 23° 10'; формат DX: 15° 20'
Конструкция объектива
16 элементов в 11 группах [включая 3 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 1 асферический элемент, элементы с покрытиями Nano Crystal Coat и ARNEO, передний элемент с фторсодержащим покрытием]
Физические характеристики
Вес
630 г
Размеры товара
85 х 140 мм
Комплектация
Комплектация
передняя защитная крышка LC-62B, крышка объектива LF-N1 (задняя), бленда объектива HB-99, чехол для объектива CL-C2
Описание
Объектив с фокусным расстоянием 105 мм для беззеркальных фотокамер из линейки S обеспечивает новый уровень глубины и четкости при макросъемке. Благодаря впечатляющей пропускной способности и продвинутой фокусировке он позволяет добиваться потрясающей резкости, контрастности и боке. Совершенные крупные планы. Завораживающие портреты. В ваших работах — будь то фотографии или видеоролики — объект съемки всегда будет выгодно выделяться.
Прекрасное мягкое боке
С этим макрообъективом ваши снимки будут отличаться исключительной глубиной. Широкий байонет Z, светосила f/2,8 и 9-лепестковая диафрагма со скругленным отверстием дают естественное округлое боке. Снимайте крупные планы, наполненные жизнью.
Четкость на любом расстоянии
Резкость остается безупречной — от крупного плана до бесконечности. Антибликовое покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon предотвращают двоение изображения и блики. Встроенная система подавления вибраций в объективе в сочетании с функциями VR в фотокамере обеспечивают четкость при съемке без штатива даже в условиях низкой освещенности.
Быстрая и плавная фокусировка
Зона фокуса всегда резко прорисовывается, даже при съемке с малой глубиной резко изображаемого пространства. Улучшенная оптическая конструкция предотвращает появление цветной окантовки и делает автофокусировку невероятно быстрой и точной.
Точность при макросъемке
Подчеркните мельчайшие детали предмета, которые делают его особенным. Минимальное расстояние фокусировки 0,29 м позволяет точно фокусироваться на деталях при макросъемке. Переключатель ограничения фокусировки позволяет быстрее фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии 0,29–0,5 м.
Неизменная реалистичность
Объектив NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S оптимизирован для макросъемки. Вы сможете точно управлять параметрами съемки и глубиной резко изображаемого пространства непосредственно с объектива.
Видеосъемка в режиме макро
Оцените тихую автофокусировку и плавное управление диафрагмой. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, поэтому смена фокуса не окажет заметного влияния на угол зрения.
Гибкость решений Nikon
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S позволяет легко менять направление вращения кольца фокусировки ¹, а также устанавливать навинчивающиеся фильтры диаметром 62 мм от знаменитого объектива AF-S Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED.
Создан для работы
Все движущиеся части объектива и байонет надежно защищены от пыли и капель воды. Разработанное Nikon фторсодержащее покрытие переднего элемента защищает объектив от воды, пыли и грязи ².
¹ При использовании с фотокамерами Nikon Z, выпущенными в октябре 2020 года или позднее.
² Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.
Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики этого изделия в любое время без предварительного уведомления.