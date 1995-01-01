Neewer Z880-N – это мощная профессиональная вспышка для камер Nikon. Главные преимущества: это 1) работа от литиевого аккумулятора, который обеспечивает быструю перезарядку, что позволяет пользоваться вспышкой даже в режиме серийной съемки, и 2) совместимость с популярными накамерными вспышками и синхронизаторами Godox. Новый аккумулятор NB-Z1 Pro емкостью 3000 мАч имеет встроенный зарядный порт типа USB-C, поэтому легко заряжается как дома, от универсальных сетевых адаптеров, так и в дороге – от USB розеток в транспорте, пауэрбанков и других USB источников питания. Он обеспечивает порядка 600 срабатываний на полной мощности, чего хватит на полный съемочный день, а зарядка с 0 до 100% занимает всего 2.5 часа (при токе 5В 2А)

Вспышка обладает всеми необходимыми атрибутами для профессионального использования: это поддержка TTL-авто и ручного режима (с быстрым переключением между ними с помощью отдельного рычажка), наклонно-поворотная головка с автоматическим или ручным зумом, высокая мощность импульса (76 Дж, в.ч. 60 м при ISO 100), ИК подсветка автофокуса и отдельная светодиодная лампа пилотного света (также может использоваться как подсветка АФ с беззеркальными камерами). Есть выдвижная белая карточка и широкоугольный диффузор. Помимо срабатываний с высокой мощностью, возможна съемка и со очень слабой энергией импульса (1/256, прибл. 0.3 Дж) – это важно, к примеру, для съемки новорожденных, чьи глаза очень чувствительны к яркому свету.

Встроенный радиотрансивер, работающий на частоте 2.4 ГГц, позволяет вспышке работать как в ведомом, так и в ведущем режиме. Z880 может управлять другими накамерными вспышками и студийными моноблоками Neewer, а в режиме RX (ресивер) также совместима с синхронизаторами системы Godox X. Можно создавать сложные схемы освещения с несколькими вспышками, распределенными по 4 группам (5 групп при использовании синхронизаторов Neewer QPRO). Радиопередача работает на расстоянии до 100 метров, поэтому даже со съемкой масштабных сцен не будет никаких проблем.

Поддержка режима высокоскоростной синхронизации (HSS) дает возможность снимать с выдержками до 1/8000 с, что позволяет использовать вспышку при ярком солнечном свете, меняя изначальный светотеневой рисунок так, как вы хотите («пересиливая солнце»). Имеется и режим стробоскопа (до 199 Гц).

Вся необходимая информация отображается на крупном ЖК дисплее с современным интерфейсом. USB порт дает пользователям возможность самостоятельно обновлять прошивки по мере выхода новых версий. Также предусмотрен вход для синхрокабеля: микро-джек 2.5 мм.

Обратите внимание: вспышка несовместима с камерой Nikon D810.

Характеристики