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Аудиокабель Nearity NearStream XLR-10, комплект 2 х 2 м, оранжевый

Код товара:УТ-00095170
Артикул:AW-XLR-ORG

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Премиальное качество звука

Аудиокабель с разъемом XLR изготовленный из бескислородной меди (OFC) и с многослойным экранированием, обеспечивает чистый сигнал с минимальными помехами. Сбалансированная структура поддерживает чистоту звука профессионального уровня, что делает его идеальным как для студийных сессий, так и для звукорежиссуры на концертах.

Универсальная совместимость

Разъем XLR типа «папа-мама» безупречно работает с микрофонами, микшерами, аудиоинтерфейсами, звукоусилительным оборудованием и сценической аппаратурой. Независимо от того, записываетесь ли вы в студии или выступаете вживую, этот кабель обеспечивает надежное соединение со всеми стандартными разъемами XLR.

Прочная конструкция

Кабель рассчитанный на ежедневное использование, оснащен прочными разъемами из цинкового сплава с никелевым покрытием, усиленными компенсаторами натяжения и гибкой, но прочной внешней оболочкой из ПВХ - идеальный вариант для студий и сцен с высокими нагрузками.

Профессиональные фиксирующие разъемы

Кабель оснащен фиксирующими разъемами XLR профессионального уровня, которые предотвращают случайное отключение. Кнопочный разъем обеспечивает плотное и стабильное соединение, позволяя вам не волноваться во время важных записей или выступлений.

Характеристики:

  • Длина кабеля: 2 метра (2 кабеля)
  • Тип кабеля: XLR (3-контактный, папа-мама)
  • Проводники: Бескислородная медь (OFC)
  • Экранирование: Многослойное экранирование для снижения уровня шума и обеспечения целостности сигнала
  • Материал разъема: Корпус из цинкового сплава с никелевым покрытием
  • Механизм фиксации: Кнопочные фиксирующие разъемы XLR (надежная посадка, защита от разъединения)
  • Защита от натяжения: Усиленная металлическая защита от натяжения для повышения долговечности
  • Материал оболочки: Гибкая и прочная внешняя оболочка из ПВХ