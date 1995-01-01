Аудиокабель Nearity NearStream XLR-10, комплект 2 х 2 м, оранжевый
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Описание
Премиальное качество звука
Аудиокабель с разъемом XLR изготовленный из бескислородной меди (OFC) и с многослойным экранированием, обеспечивает чистый сигнал с минимальными помехами. Сбалансированная структура поддерживает чистоту звука профессионального уровня, что делает его идеальным как для студийных сессий, так и для звукорежиссуры на концертах.
Универсальная совместимость
Разъем XLR типа «папа-мама» безупречно работает с микрофонами, микшерами, аудиоинтерфейсами, звукоусилительным оборудованием и сценической аппаратурой. Независимо от того, записываетесь ли вы в студии или выступаете вживую, этот кабель обеспечивает надежное соединение со всеми стандартными разъемами XLR.
Прочная конструкция
Кабель рассчитанный на ежедневное использование, оснащен прочными разъемами из цинкового сплава с никелевым покрытием, усиленными компенсаторами натяжения и гибкой, но прочной внешней оболочкой из ПВХ - идеальный вариант для студий и сцен с высокими нагрузками.
Профессиональные фиксирующие разъемы
Кабель оснащен фиксирующими разъемами XLR профессионального уровня, которые предотвращают случайное отключение. Кнопочный разъем обеспечивает плотное и стабильное соединение, позволяя вам не волноваться во время важных записей или выступлений.
Характеристики:
- Длина кабеля: 2 метра (2 кабеля)
- Тип кабеля: XLR (3-контактный, папа-мама)
- Проводники: Бескислородная медь (OFC)
- Экранирование: Многослойное экранирование для снижения уровня шума и обеспечения целостности сигнала
- Материал разъема: Корпус из цинкового сплава с никелевым покрытием
- Механизм фиксации: Кнопочные фиксирующие разъемы XLR (надежная посадка, защита от разъединения)
- Защита от натяжения: Усиленная металлическая защита от натяжения для повышения долговечности
- Материал оболочки: Гибкая и прочная внешняя оболочка из ПВХ