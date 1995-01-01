Премиальное качество звука

Аудиокабель с разъемом XLR изготовленный из бескислородной меди (OFC) и с многослойным экранированием, обеспечивает чистый сигнал с минимальными помехами. Сбалансированная структура поддерживает чистоту звука профессионального уровня, что делает его идеальным как для студийных сессий, так и для звукорежиссуры на концертах.

Универсальная совместимость

Разъем XLR типа «папа-мама» безупречно работает с микрофонами, микшерами, аудиоинтерфейсами, звукоусилительным оборудованием и сценической аппаратурой. Независимо от того, записываетесь ли вы в студии или выступаете вживую, этот кабель обеспечивает надежное соединение со всеми стандартными разъемами XLR.

Прочная конструкция

Кабель рассчитанный на ежедневное использование, оснащен прочными разъемами из цинкового сплава с никелевым покрытием, усиленными компенсаторами натяжения и гибкой, но прочной внешней оболочкой из ПВХ - идеальный вариант для студий и сцен с высокими нагрузками.

Профессиональные фиксирующие разъемы

Кабель оснащен фиксирующими разъемами XLR профессионального уровня, которые предотвращают случайное отключение. Кнопочный разъем обеспечивает плотное и стабильное соединение, позволяя вам не волноваться во время важных записей или выступлений.

Характеристики: