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Настольная стойка Nearity NearStream CZS01, для микрофона или веб-камеры

  • NearStream CZS01, для микрофона или веб-камеры
  • NearStream CZS01, для микрофона или веб-камеры
  • NearStream CZS01, для микрофона или веб-камеры
  • NearStream CZS01, для микрофона или веб-камеры
  • NearStream CZS01, для микрофона или веб-камеры
Код товара:УТ-00085631
Артикул:AW-CZS01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Алюминиевая двухсекционная настольная подставка для микрофона, осветителя или веб-камеры. Широкая и увесистая база с нескользящим покрытием обеспечивает отличную устойчивость. Высота регулируется в диапазоне от 25 до 42.5 см. Максимальная нагрузка: 1.3 кг. Шаровая головка позволяет свободно регулировать угол наклона установленного оборудования, а также переводить его из горизонтального положения в вертикальное. Стандартный штативный винт 1/4"-20 обеспечивает широкую совместимость.

  • Диаметр основания: 15 см
  • Вес основания: 680 г
  • Высота подъема: 25 - 42.5 см
  • Максимальная нагрузка: 1.3 кг