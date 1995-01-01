Настольная стойка Nearity NearStream CZS01, для микрофона или веб-камеры

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Код товара: УТ-00085631 Артикул: AW-CZS01 Код товара: УТ-00085631 Артикул: AW-CZS01 Тип держателя Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Другое Описание Алюминиевая двухсекционная настольная подставка для микрофона, осветителя или веб-камеры. Широкая и увесистая база с нескользящим покрытием обеспечивает отличную устойчивость. Высота регулируется в диапазоне от 25 до 42.5 см. Максимальная нагрузка: 1.3 кг. Шаровая головка позволяет свободно регулировать угол наклона установленного оборудования, а также переводить его из горизонтального положения в вертикальное. Стандартный штативный винт 1/4"-20 обеспечивает широкую совместимость. Диаметр основания: 15 см

Вес основания: 680 г

Высота подъема: 25 - 42.5 см

Максимальная нагрузка: 1.3 кг Видео Наш обзор

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