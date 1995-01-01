Простая и недорогая карта для захвата видео позволяет подключить к вашему компьютеру по USB поток видео с фото- или видеокамеры, игровой консоли или другого HDMI источника. Далее вы сможете использовать этот поток для сохранения в память ПК или для прямой трансляции (например, для игровых стримов). Карта поддерживает сквозной вывод (на монитор) с разрешением до 4К 60р, при этом максимальное разрешение для захвата составляет 1080 60р – вполне достаточно для онлайн трансляций. Микрофонный и гарнитурный аудиовходы будут полезны, если вы захотите провести стрим с ноутбука, у которого отсутствуют такие интерфейсы.

Карта не требует установки драйверов, она автоматически распознается как источник видео. Она совместима с ПК и ноутбуками на базе Mac и Windows. Сверхнизкая задержка изображения (порядка 15 мс) позволяет без проблем играть в игры, требующие быстрой реакции.

Как использовать:

Подключите ваш HDMI источник (консоль или камеру) в порт HDMI IN Подключите монитор или телевизор в порт HDMI OUT Подключите карту к компьютеру в порт USB 3.0 (A или C) Настройте параметры вашего стрима через приложение типа OBS Studio (загружается отдельно) * при подключении PS5 отключите HDCP в настройках HDMI

Комплектация: карта захвата CCD10, кабель HDMI, кабель USB (A + C), документация