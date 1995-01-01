Соты Nanlite 110x45 см для Assimetrical Strip
Код товара:УТ-00078365
Артикул:#EC-110X45
Товар не найден
Характеристики
Вес0,09 кг
Размеры110 х 45 х 4 см
Описание
Соты Nanlite 110x45 см для ассиметричного стрипбокса Nanlite Assimetrical Strip, крепится к передней части стрипбокса, чтобы свести к минимуму рассеивание и создать направленный свет за счет уменьшения угла до 40 градусов. Идеально подходит для выборочного освещения объектов без потери мягкости света, создаваемого стрипбоксом. Легко и быстро крепится с помощью «липучек» и складывается для хранения и транспортировки.