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Соты Nanlite 110x45 см для Assimetrical Strip

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Код товара: УТ-00078365 Артикул: #EC-110X45 Код товара: УТ-00078365 Артикул: #EC-110X45 Вес 0,09 кг Размеры 110 х 45 х 4 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 0,09 кг Размеры 110 х 45 х 4 см Описание Соты Nanlite 110x45 см для ассиметричного стрипбокса Nanlite Assimetrical Strip, крепится к передней части стрипбокса, чтобы свести к минимуму рассеивание и создать направленный свет за счет уменьшения угла до 40 градусов. Идеально подходит для выборочного освещения объектов без потери мягкости света, создаваемого стрипбоксом. Легко и быстро крепится с помощью «липучек» и складывается для хранения и транспортировки. Видео Наш обзор

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