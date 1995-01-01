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Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6

  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6
  • -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6
Код товара:00000058400
Артикул:97631

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кол-во фотографий: 300 шт.
Формат фотографий: 10х15 см
Материал страниц: бумага
Тип крепления: книжный переплет
Фактура обложки: из комбинированных материалов
Ориентация фотографий: горизонтальная
Количество фотографий на странице: 3
Цвет обложки: охра, бордо, серебро