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Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6

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Код товара: 00000058400 Артикул: 97631 Код товара: 00000058400 Артикул: 97631 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Эко-кожа / винил Материал страниц Бумага Тематика Классика Количество листов / страниц 100 страниц Крепление фотографий кармашки Крепление страниц прошивка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Эко-кожа / винил Материал страниц Бумага Тематика Классика Количество листов / страниц 100 страниц Крепление фотографий кармашки Крепление страниц прошивка Описание Кол-во фотографий: 300 шт.

Формат фотографий: 10х15 см

Материал страниц: бумага

Тип крепления: книжный переплет

Фактура обложки: из комбинированных материалов

Ориентация фотографий: горизонтальная

Количество фотографий на странице: 3

Цвет обложки: охра, бордо, серебро Видео Наш обзор

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