Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6
Код товара : 00000058400
Артикул : 97631
1 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Бумага
Размер фотографии
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Описание
Кол-во фотографий: 300 шт.
Формат фотографий: 10х15 см
Материал страниц: бумага
Тип крепления: книжный переплет
Фактура обложки: из комбинированных материалов
Ориентация фотографий: горизонтальная
Количество фотографий на странице: 3
Цвет обложки: охра, бордо, серебро