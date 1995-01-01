Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 6
Код товара:00000058400
Артикул:97631
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий300 фото
Материал обложкиЭко-кожа / винил
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц100 страниц
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницпрошивка
Описание
Кол-во фотографий: 300 шт.
Формат фотографий: 10х15 см
Материал страниц: бумага
Тип крепления: книжный переплет
Фактура обложки: из комбинированных материалов
Ориентация фотографий: горизонтальная
Количество фотографий на странице: 3
Цвет обложки: охра, бордо, серебро