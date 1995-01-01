Фоторамка Мирам 20х30 см, мятная (653198-8)

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Код товара: УТ-00067698 Артикул: 653198-8 Код товара: УТ-00067698 Артикул: 653198-8 Размер фотографии 20х30 см Материал багета Полистирол Цвет багета Розовый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 20х30 см Материал багета Полистирол Цвет багета Розовый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка для фотографий формата 20х30 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену. Видео Наш обзор

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